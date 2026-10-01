Il capogruppo regionale di FdI annuncia le prime assegnazioni. Nuovi inserimenti il 2, 3 e 5 ottobre, mentre prosegue l’iter sulle strisce blu

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Oltre 75 lavoratori provenienti dalla vertenza Amaco inizieranno oggi il proprio servizio con Cometra. Altri saranno inseriti progressivamente nelle giornate del 2, 3 e 5 ottobre, mentre per gli addetti ai parcheggi l’obiettivo indicato è partire dopo la metà del mese, una volta concluso l’iter per la concessione temporanea delle aree di sosta del Comune di Cosenza.

A comunicarlo è Angelo Brutto, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Calabria, che riferisce della firma degli accordi individuali di conciliazione e della consegna delle lettere contenenti le nuove assegnazioni.

«Dalle parole ai fatti. È questo il senso del lavoro raggiunto oggi per consentire a Cometra di garantire la continuità del servizio e, nello stesso tempo, dare una risposta concreta ai lavoratori provenienti dalla vicenda ex Amaco», afferma Brutto.

Le prime assegnazioni dei lavoratori

Secondo quanto riferito dal capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, il percorso operativo arriva dopo l’assemblea e il consiglio di amministrazione di Cometra del 10 settembre.

Da quel momento sarebbero state avviate le verifiche necessarie per valutare la sostenibilità dell’operazione e definire le modalità di impiego del personale proveniente dall’azienda di trasporto pubblico di Cosenza.

«Sono stati firmati tutti gli accordi individuali di conciliazione a tutela del Consorzio e sono state consegnate le lettere per le nuove assegnazioni. Da oggi oltre 75 lavoratori inizieranno a lavorare», dichiara Brutto.

Il piano prevede ulteriori ingressi scaglionati nelle giornate immediatamente successive. Il numero complessivo degli addetti che saranno progressivamente assorbiti non viene precisato nella nota.

L’iter per la gestione dei parcheggi

Un passaggio distinto riguarda gli ex dipendenti Amaco impegnati nella gestione delle strisce blu. Il Comune di Cosenza ha manifestato la disponibilità ad avviare l’iter per concedere temporaneamente a Cometra i parcheggi e le aree di sosta precedentemente affidati alla società oggi in liquidazione giudiziale.

La procedura amministrativa non risulta ancora completata. Per questo motivo, secondo Brutto, la partenza degli addetti alla sosta viene ipotizzata dopo la metà di ottobre.

«Per i parcheggiatori l’obiettivo è partire dopo la metà di ottobre, confidando che nel frattempo possa concludersi l’iter per la concessione delle aree», spiega il consigliere regionale.

La gestione dei parcheggi dovrebbe contribuire alla sostenibilità economica dell’operazione e alla salvaguardia di un’ulteriore quota di personale.

La decisione del consiglio di amministrazione

Brutto sottolinea il ruolo assunto dal presidente del consiglio di amministrazione di Cometra Aristide Vercillo e dai consorziati nella definizione del percorso.

La proposta sarebbe stata approvata nonostante la presenza di valutazioni differenti e il mancato voto favorevole di tutti i componenti. Il consorzio dovrà adesso rispondere dell’organizzazione e della continuità dei servizi, garantendo al tempo stesso la sostenibilità economica delle attività assunte.

Alla curatela è stata inoltre presentata una proposta di locazione transitoria. La nota non specifica quali beni o strutture siano interessati né lo stato della relativa interlocuzione.

Previsti altri otto autobus elettrici

Sul piano operativo è previsto anche l’impiego progressivo di otto autobus elettrici. L’obiettivo dichiarato è ampliare l’offerta e ridurre i costi sostenuti per l’utilizzo dei mezzi alimentati a diesel.

Brutto precisa che la riorganizzazione richiederà tempi tecnici e non può ancora considerarsi conclusa. Cometra dovrà portare gradualmente il servizio a regime e verificare la sostenibilità del nuovo assetto.

«È un percorso che non consideriamo concluso, ma che oggi ha una certezza in più: il lavoro riparte e Cometra si sta organizzando per garantire sostenibilità economica, qualità del servizio e tutela occupazionale», conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia.