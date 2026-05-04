In Prefettura a Cosenza il punto sull’esercitazione notturna tra Tarsia Sud e Tarsia Nord: soccorsi rapidi, procedure efficaci e nessun impatto rilevante sulla viabilità

L’esercitazione nella galleria Serra dell’Ospedale sull’Autostrada del Mediterraneo A2 si è chiusa con un bilancio positivo. È quanto emerso nella riunione di analisi che si è svolta il 29 aprile presso la Prefettura di Cosenza, convocata dal prefetto Rosa Maria Padovano per fare il punto sugli esiti della simulazione notturna effettuata tra martedì 21 e mercoledì 22 aprile.

Il test ha riguardato la galleria situata nel territorio del Comune di San Marco Argentano, nel tratto compreso tra gli svincoli di Tarsia Sud e Tarsia Nord, e ha avuto l’obiettivo di verificare la capacità di risposta del sistema di emergenza in uno scenario particolarmente delicato, come quello di un incidente in galleria con incendio e feriti.

Alla riunione in Prefettura hanno preso parte i responsabili di Anas Area Gestione Rete dell’A2, insieme ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine competenti per territorio, del Comando dei Vigili del Fuoco, del COSP di Lamezia Terme, della Polizia Stradale, del SUEM 118 e del Comune di Tarsia. Un tavolo allargato, che ha confermato la natura interistituzionale dell’attività e la centralità del coordinamento prefettizio.

Durante l’esercitazione è stato simulato un sinistro stradale tra un mezzo pesante e un’autovettura, con conseguente scoppio di incendio e ferimento di persone. Il test ha consentito di verificare i tempi di intervento delle diverse componenti del sistema di soccorso e di controllare l’efficacia dei sistemi di allerta presenti nella galleria.

Nel corso del debriefing è stato rilevato che l’azione operativa messa in campo dagli enti coinvolti, secondo quanto previsto dal Piano di Gestione dell’Emergenza della galleria e illustrato in via preventiva da Anas Area Gestione Rete A2, si è rivelata tempestiva ed efficace. Tutte le procedure previste dal PGE sono state attivate regolarmente, con il coinvolgimento delle diverse strutture del soccorso attraverso il Numero unico di emergenza 112.

Uno degli aspetti più rilevanti emersi dall’analisi riguarda la gestione della viabilità. L’esercitazione, nonostante la complessità dello scenario simulato, non ha avuto impatti significativi sul traffico. Questo è stato possibile grazie alla scelta di svolgere l’attività in orario notturno e di evitare l’interruzione del traffico autostradale, attivando invece il doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta.

La soluzione adottata ha consentito di limitare i disagi anche sulla viabilità alternativa, che, pur essendo stata presidiata secondo quanto previsto dal Piano di Gestione dell’Emergenza, è rimasta libera da particolari criticità e non ha registrato congestionamenti legati al flusso di veicoli e mezzi pesanti provenienti dall’autostrada.

Dal confronto in Prefettura è emersa quindi una valutazione favorevole dell’intera macchina organizzativa. L’esercitazione, realizzata in attuazione di specifici obblighi di legge, ha confermato il buon livello di integrazione tra i soggetti coinvolti e la capacità del sistema di reagire con rapidità e coordinamento in una situazione di emergenza complessa.