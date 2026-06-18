La disinfestazione a Corigliano Rossano entra nella seconda fase. Da giovedì 18 a venerdì 26 giugno 2026 il Comune avvia il secondo ciclo di disinfestazione notturna nelle diverse località del territorio comunale, con interventi programmati per contrastare la presenza di zanzare, mosche e altri insetti volanti.

Le operazioni saranno eseguite dalla società incaricata dall’Amministrazione comunale e si svolgeranno in orario notturno, dalle 2 alle 6 del mattino, secondo un calendario articolato per zone.

Disinfestazione notturna, le precauzioni per i cittadini

Durante gli interventi e nelle due ore successive, il Comune invita i cittadini a evitare la permanenza nelle aree trattate. È inoltre consigliato tenere chiuse porte e finestre, ritirare la biancheria stesa all’aperto e coprire le piante da orto.

Particolare attenzione anche agli oggetti esposti all’esterno: i giochi dei bambini eventualmente rimasti all’aperto dovranno essere lavati con acqua e sapone neutro prima di essere riutilizzati.

Le indicazioni rientrano nelle normali misure di prudenza previste in occasione degli interventi di disinfestazione ambientale e servono a ridurre ogni possibile disagio per la popolazione.

Il calendario degli interventi a Corigliano Rossano

Il secondo ciclo prenderà il via giovedì 18 giugno 2026 e interesserà Corigliano Centro Storico, Piana Caruso, Baraccone e contrada Simonetta.

Venerdì 19 giugno gli interventi riguarderanno Corigliano Scalo, contrada Visciglietti, Villaggio Frassa, contrada Mezzofato, Cantinella, Mandria del Forno, San Nico e Apollinara.

Sabato 20 giugno sarà la volta di Thurio, Ministalla, Ricota Grande, contrada Salice, contrada Bricarossa, contrada Foggia, contrada Torricella Inferiore e Superiore, contrada Giannone, Schiavonea, Fabrizio Grande e Fabrizio Piccolo.

Dopo la pausa domenicale, il calendario riprenderà lunedì 22 giugno con gli interventi nel cimitero della località Corigliano e nelle ville comunali della località Corigliano.

Le zone interessate dal 23 al 26 giugno

Martedì 23 giugno la disinfestazione notturna interesserà Rossano Centro Storico, le aree montane e Rossano Scalo.

Mercoledì 24 giugno gli interventi saranno effettuati in contrada Pirro Malena, contrada Toscano Ioele, contrada Vallato, contrada Sant’Irene, contrada Momena, viale Sant’Angelo, contrada Galderate, Torre Pinta, Parco dei Principi, contrada Seggio, contrada Casello Mascaro, contrada Zolfara, contrada Fossa, zona Faro e Pantano Martucci.

Giovedì 25 giugno toccherà al cimitero della località Rossano e alle ville comunali della località Rossano.

Il ciclo si concluderà venerdì 26 giugno con gli interventi in contrada Toscano, contrada Amica, contrada Lacuna, contrada Celadi, contrada Colognati, Santa Maria delle Grazie, contrada Petraro, contrada Piragineti e contrada Lampa Patire.

Ambiente e prevenzione, il Comune invita alla collaborazione

Il Comune invita i cittadini a verificare con attenzione il giorno previsto per l’intervento nella propria zona e a rispettare le precauzioni indicate. La collaborazione della popolazione è considerata fondamentale per consentire lo svolgimento ordinato delle operazioni e ridurre eventuali disagi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Ambiente al numero 0983/5491167.