La depurazione a Pietrapaola diventa un tassello centrale nella strategia di tutela del mare e di rafforzamento dei servizi essenziali. Il Comune rientra infatti tra gli enti beneficiari degli interventi programmati dalla Regione Calabria per il miglioramento del sistema depurativo-fognario e del ciclo idrico integrato.

Per il territorio è previsto un investimento di circa 200mila euro, nell’ambito delle attività Sorical in corso e del progetto CEWS, finalizzato al rapido riefficientamento dei sistemi di depurazione dei comuni costieri. Gli interventi sono programmati e in fase di realizzazione tra il 2025 e il 2026.

Depurazione e turismo, la soddisfazione del sindaco Labonia

A esprimere soddisfazione è il sindaco Manuela Labonia, che collega il finanziamento alle esigenze concrete di un piccolo comune costiero chiamato ogni estate a gestire un forte aumento della popolazione.

«Per un piccolo comune come il nostro, che ad ogni estate, con l’aumento esponenziale della popolazione, è costretto a confrontarsi, al pari di altri, con criticità storiche come la carenza idrica, essere tra gli enti beneficiari degli interventi programmati dalla Regione Calabria per il miglioramento del sistema di depurazione e la tutela del mare ci consente di guardare al futuro con maggiore serenità», dichiara il primo cittadino.

Per Labonia il tema dei servizi resta decisivo anche nella costruzione dell’identità turistica del territorio. «Eravamo e restiamo convinti che non si può costruire una destinazione turistica senza garantire a residenti e ospiti servizi fondamentali».

Mare pulito e ciclo idrico, una priorità condivisa

Il finanziamento destinato a Pietrapaola si inserisce in una programmazione più ampia, che prevede oltre 200 interventi per più di 175 milioni di euro nel settore depurativo-fognario del ciclo idrico integrato.

L’obiettivo è rafforzare l’efficienza degli impianti, migliorare la qualità dei servizi e contribuire alla tutela del mare, soprattutto nei comuni costieri che durante la stagione estiva registrano una pressione maggiore sulle infrastrutture.

«L’impegno per un mare pulito e per l’efficienza del ciclo idrico rappresenta una priorità condivisa», aggiunge il sindaco, sottolineando che la valorizzazione del patrimonio costiero passa anche attraverso investimenti concreti e una costante attenzione all’ambiente.

Il progetto CEWS e gli interventi Sorical

Per Pietrapaola, l’investimento di circa 200mila euro rientra nelle attività Sorical legate al progetto CEWS, acronimo di Coastal Engineering for Water Services. Il programma punta al riefficientamento dei sistemi di depurazione nei comuni costieri, con interventi pensati per rispondere in tempi rapidi alle criticità del settore.