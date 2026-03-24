«Con l’attivazione delle ultime eco isole e dei dispositivi mangia plastica portiamo a compimento un intervento strategico che rafforza in maniera significativa il sistema di raccolta differenziata cittadino e consolida il percorso di transizione ecologica intrapreso dalla nostra Amministrazione». È quanto afferma il sindaco Franz Caruso annunciando l’entrata in funzione, nella giornata di domani mercoledì 25 marzo, delle ultime cinque eco isole a cui seguirà il giorno successivo, giovedì 26 marzo, l’installazione di tre dispositivi “mangia plastica”, completando così la dotazione prevista sull’intero territorio comunale.

Il piano di potenziamento della raccolta differenziata dell’amministrazione comunale guidata da Franz Caruso prevede complessivamente l’installazione di 20 nuove eco isole informatizzate. A fine 2025 è stata avviata l’attivazione progressiva delle postazioni, con le prime cinque già operative nel mese di settembre e ulteriori dieci installate successivamente. Con le attivazioni previste nei prossimi giorni, il programma giunge a pieno compimento.

Le eco isole, già distribuite in maniera capillare sull’intero territorio urbano, consentono un significativo miglioramento in termini di efficienza del servizio, tracciabilità dei conferimenti e decoro cittadino. Per quanto riguarda i dispositivi “mangia plastica”, gli stessi entreranno in funzione nella giornata di giovedì 26 marzo presso il Liceo Scientifico Scorza, l’ Istituto Tecnico Commerciale “Pezzullo” e l’Istituto Professionale “Guarasci” di via degli Stadi.

«Particolarmente rilevante è il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche – affermano in una dichiarazione congiunta il sindaco Franz Caruso e l’assessore all’ambiente Valentina Varchera – che rappresentano un presidio fondamentale per la diffusione di una cultura ambientale consapevole. Investire sui giovani significa costruire una comunità più responsabile e attenta alla tutela dell’ambiente. Il completamento della rete delle eco isole informatizzate costituisce un ulteriore passo in avanti nel processo di modernizzazione dei servizi pubblici locali, in linea con gli obiettivi di sostenibilità, innovazione e miglioramento della qualità della vita dei cittadini»