È attivo da ieri il nuovo servizio delle ecoisole intelligenti nel Comune di Cosenza, un sistema innovativo pensato per migliorare la gestione dei rifiuti urbani e supportare la raccolta differenziata porta a porta. Le ecoisole di Cosenza sono postazioni automatizzate che consentono ai cittadini di conferire in autonomia i propri rifiuti domestici in casi eccezionali o fuori dal calendario settimanale della raccolta. Il servizio, previsto dal PNRR, rappresenta un passo avanti verso una città più sostenibile e tecnologicamente avanzata.

Come funziona il conferimento dei rifiuti nelle ecoisole di Cosenza

Per utilizzare le ecoisole è sufficiente seguire le istruzioni riportate sul display di ogni postazione. Occorre passare il QR Code davanti al lettore a una distanza di circa dieci centimetri e sfiorare con la mano il cassonetto corrispondente alla frazione di rifiuto che si desidera conferire. I cittadini intestatari della TARI possono accedere al servizio utilizzando la tessera sanitaria. Chi ne farà richiesta riceverà un badge magnetico dedicato. Ogni utente potrà effettuare fino a tre conferimenti settimanali complessivi. Le nuove ecoisole informatizzate sono operative in diversi punti strategici della città:

Piazza Don Pino Puglisi

Città dei Ragazzi, Via Panebianco

Largo Lucente

Via Giuseppe Saragat

Via Livatino

Le ecoisole sono dotate di un sistema di videosorveglianza che consente di identificare e sanzionare chi abbandona rifiuti a terra. Inoltre, attraverso un’applicazione dedicata, i cittadini possono verificare in tempo reale quale ecoisola è disponibile e qual è la più vicina. In caso di riempimento delle postazioni, la società Ecologia Oggi riceverà un segnale di alert per procedere allo svuotamento immediato. Le ecoisole di Cosenza non sostituiscono la raccolta porta a porta ma la integrano, offrendo ai cittadini una possibilità aggiuntiva di conferimento. Il sistema consente di smaltire le cinque frazioni di rifiuto previste (organico, residuo, vetro, multimateriale e carta) in caso di necessità o fuori dal calendario prestabilito.