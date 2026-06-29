L'iniziativa di RICREA approda sulla costa tirrenica cosentina per promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio anche durante le vacanze. La Calabria nel 2025 ha raccolto oltre 3 mila tonnellate di materiali destinati al riciclo

Il riciclo non va in vacanza. Fa tappa a Scalea la nuova edizione di "Cuore Mediterraneo", il tour nazionale promosso da RICREA, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio del sistema CONAI, con l'obiettivo di sensibilizzare cittadini e turisti sull'importanza della raccolta differenziata anche durante il periodo estivo.

Nei prossimi giorni sulle spiagge della località tirrenica arriverà Alice, l'inviata speciale del Consorzio, che incontrerà bagnanti e vacanzieri per spiegare in modo semplice e coinvolgente come conferire correttamente gli imballaggi in acciaio utilizzati durante le vacanze: dalle lattine ai barattoli per conserve, dalle scatolette ai tappi corona, fino ai secchielli e alle bombolette.

L'iniziativa punta a ricordare che l'acciaio è un materiale prezioso, riciclabile al 100% e all'infinito senza perdere le proprie caratteristiche, contribuendo così alla tutela dell'ambiente e alla riduzione dei rifiuti.

La tappa di Scalea sarà anche l'occasione per fare il punto sui risultati raggiunti dal sistema nazionale del riciclo. Nel 2025 in Italia sono state avviate a riciclo 442.666 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari all'82,2% dell'immesso al consumo, superando già oggi l'obiettivo europeo dell'80% fissato per il 2030. La raccolta media nazionale si attesta a 4,8 chilogrammi per abitante.

Anche la Calabria offre un contributo significativo a questi risultati. Nel corso del 2025, infatti, la raccolta differenziata urbana ha consentito di recuperare oltre 3 mila tonnellate di imballaggi in acciaio, confermando una crescente attenzione verso le pratiche di economia circolare.

Dopo Scalea, il tour "Cuore Mediterraneo" proseguirà lungo le principali località balneari italiane, portando sulle spiagge un messaggio semplice ma concreto: differenziare correttamente anche in vacanza significa contribuire alla salvaguardia del mare, dell'ambiente e del futuro delle nuove generazioni.