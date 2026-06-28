Il diciottenne avrebbe perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato. Nell’incidente sono rimaste ferite altre due persone

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Crotone è intervenuta nel comune di Cutro a seguito di un grave incidente stradale che ha coinvolto un'autovettura. Per cause in corso di accertamento, il veicolo è uscito di strada ribaltandosi. All'arrivo dei soccorritori, il personale sanitario del SUEM 118 ha constatato il decesso di un giovane che viaggiava a bordo dell'autovettura. Altre due persone sono rimaste ferite e, dopo le prime cure prestate sul posto, sono state trasferite presso struttura ospedaliera per gli accertamenti e le cure del caso.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estrarre la salma dalle lamiere, alla messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente e al recupero del veicolo incidentato, successivamente rimosso mediante carro attrezzi. Sul posto sono intervenuti, per gli adempimenti di competenza, i Carabinieri della Stazione di Isola Capo Rizzuto, il personale sanitario del SUEM 118 e il Medico Legale.

L'intervento dei Vigili del Fuoco si è concluso nelle prime ore della mattinata, al termine delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del sito.