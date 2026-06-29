La Salernitana resta interessata ad Alessandro Caporale, ma la strada che porta al difensore del Cosenza si è fatta decisamente più complicata. Il club rossoblù, infatti, ha alzato il muro e il presidente Eugenio Guarascio non intende discostarsi dalla valutazione fatta per il calciatore: 300.000 euro.

Una cifra ritenuta al momento troppo alta dalla società granata, che nelle ultime ore ha iniziato a guardarsi intorno e a valutare anche altri profili per rinforzare il reparto arretrato. Caporale era finito nella lista della Salernitana su indicazione di Serse Cosmi, che lo considera un profilo adatto per il ruolo di braccetto mancino nella difesa a tre.

Il difensore pugliese, dal canto suo, gradirebbe la destinazione. Anche l’entourage del calciatore sta spingendo per la soluzione Salerno, considerata una possibilità importante per il prosieguo della carriera. A pesare, inevitabilmente, è anche la situazione attuale del Cosenza, ancora fermo sul piano della programmazione tecnica.

Il club rossoblù, infatti, continua a vivere una fase di totale incertezza. Non c’è ancora un allenatore, non è stato definito il direttore sportivo e il quadro societario resta bloccato dopo il naufragio della trattativa con il gruppo Rota. Un contesto che non aiuta a trattenere quei calciatori che, pur avendo un contratto, vorrebbero capire in fretta quale sarà il futuro tecnico della squadra.

Caporale è legato al Cosenza fino al 2027, ed è proprio questo l’elemento sul quale Guarascio fa forza per non aprire a sconti. Il presidente considera il mancino uno degli asset della rosa e, per lasciarlo partire, chiede un indennizzo economico ritenuto congruo.

Nell’ultima stagione Caporale è stato tra gli elementi più continui della formazione rossoblù. Ha collezionato 35 presenze in campionato, una nei playoff e una in Coppa Italia, mettendo insieme anche un gol e tre assist.

Per ora, però, la trattativa non decolla. Il Cosenza resta fermo sulla richiesta da 300mila euro, la Salernitana prende tempo e valuta alternative. Caporale continua a guardare con interesse alla soluzione granata, ma senza un passo indietro da parte di Guarascio l’operazione rischia seriamente di raffreddarsi.