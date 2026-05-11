Sarà l’attore Giorgio Colangeli il testimonial della 16esima edizione del Mediterraneo Festival Corto, il festival internazionale dedicato al cortometraggio che si terrà dall’1 al 5 Luglio prossimi a Diamante.

Chi è Giorgio Colangeli

Colangeli, laureato in Fisica, inizia la carriera attoriale nel 1974 a teatro con il regista Aldo Giovannetti, interpretando i ruoli principali in numerose commedie. Nel 1981 è nello spettacolo ”Voi, noi e Campanile” su testi di Achille Campanile, con la compagnia ”Il cerchio di gesso” di Roma. Al cinema esordisce nel 1995 con il film “Pasolini, un delitto italiano” di Marco Tullio Giordana. Nel 1998 è nel cast de “La Cena” di Ettore Scola, film per cui è premiato, insieme al cast maschile, ai Nastri d’Argento dell’anno successivo per la miglior interpretazione non protagonista.

Lavora ancora con Scola nel 2001 per il film “Concorrenza Sleale” mentre nel 2006 è al fianco di Giorgio Pasotti nel film “L’aria Salata” di Alessandro Angelini, film che gli vale il David di Donatello come miglior attore non protagonista e il Marc’Aurelio d’Argento al Festival Internazionale del Film di Roma.

Con Paolo Sorrentino

La ricca carriera cinematografica passa da lungometraggi come “L’amico di famiglia” di Paolo Sorrentino con cui lavora ancora ne “Il Divo”; “La nostra vita” di Daniele Luchetti; “Parlami d’amore” di Silvio Muccino. Tra i lavori più recenti “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi; “Tre ciotole” di Isabel Coixet; “2 cuori e 2 capanne” di Massimiliano Bruno e “L’oratore” di Marco Pollini. In tv ha lavorato in numerose fiction e serie amate dal pubblico come “Un medico in famiglia”, “Distretto di polizia”, “Rino Gaetano - Ma il cielo è sempre più blu”.

Affascinato da Diamante

Giorgio Colangeli ha preso parte alla 15esima edizione del Mediterraneo Festival Corto per ritirare il premio come miglior attore per il cortometraggio “Superbi” di Nikola Brunelli. A Diamante, nella giornata di sabato, è rimasto «affascinato dalla città» e da un Festival che valorizza il cortometraggio. «Di cortometraggi ne ho fatti tanti e l’ho visto crescere per qualità e impatto nel panorama culturale e cinematografico», ha infatti raccontato durante la premiazione sul palco diamantese.