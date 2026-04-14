Decine di partecipanti hanno preso parte alle selezioni per la ricerca di “comparse”. I partecipanti, una colta arrivati al museo Dac, sono stati registrati, fotografati e inseriti in un catalogo virtuale che verrà messo a disposizione della produzione della serie televisiva

Dopo il travolgente successo del film “Il bene comune” del regista Rocco Papaleo, la città di Diamante si prepara a trasformarsi nuovamente in un grande set a cielo aperto.

Questa volta i riflettori si accendono su una delle serie televisive più amate dal pubblico italiano, “Viola come il mare”, giunta alla sua terza stagione. La fiction, ambientata a Palermo, vede come protagonista l’ex Miss Italia Francesca Chillemi nei panni della giornalista Viola Vitale.

I casting

I casting per la ricerca delle figurazioni si sono svolti lo scorso fine settimana nelle stanze del Museo Dac, cuore pulsante della cittadina tirrenica.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione della Scirocco Film Academy e del suo fondatore, il regista Francesco Garritano.

Decine di partecipanti, dai 6 ai 99 anni, hanno preso parte alle selezioni: sono stati registrati, fotografati e inseriti in un catalogo virtuale che verrà messo a disposizione della produzione della serie.

Diamante si trasforma nuovamente in un set cinematografico. Lo scorso fine settimana ha ospitato i casting per la fiction "Viola come il mare 3", in attesa delle riprese, che cominceranno tra poche settimane

Riprese a maggio, location top secret

Ora cresce l’attesa per l’inizio delle riprese, previste per il mese di maggio. Il progetto sarà supportato dalla Fondazione Calabria Film Commission, che continua a promuovere il territorio come destinazione cinematografica.

Al momento, però, sulle location specifiche che ospiteranno i ciak vige il massimo riserbo.

Un territorio sempre più protagonista

«Diamante, insieme all’intera Riviera dei Cedri, si conferma ancora una volta un luogo ideale per il cinema e la televisione, grazie al suo straordinario patrimonio paesaggistico e culturale», è stato il commento dell’assessore al Turismo, Francesca Bartalotta.

Grande soddisfazione è stata espressa anche per il lavoro svolto dalla Regione Calabria e dalla Calabria Film Commission, guidata dal direttore Gianpaolo Calabrese, che stanno contribuendo a valorizzare questi territori e a offrire nuove opportunità di visibilità e sviluppo.

Dopo il recente successo del film “Il bene comune”, il territorio si prepara quindi ad accogliere una nuova importante produzione, che porterà lavoro, attenzione mediatica e un’ulteriore spinta alla promozione locale.