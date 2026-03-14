L’evento, a villa Rendano, che si intitola “Caffè e Costituzione” è occasione, per chiunque lo desideri, di porre domande (anche scomode) e chiarire i propri dubbi

Domande, dubbi perplessità e incertezze. Su tutto quello che ruota intorno alla riforma costituzionale sull’assetto della magistratura si potrà chiedere e ci si potrà confrontare con il presidente della corte d’assise d’appello di Catanzaro Piero Santese e con il giudice del Tribunale penale di Catanzaro Giovanni Strangis, presidente della sezione dell’Anm nel distretto del capoluogo. L’appuntamento è oggi, 14 marzo, alle 17:30, a villa Rendano a Cosenza.

L’incontro si intitola “Caffè e Costituzione”, un incontro informale per porre domande, anche scomode, su come la riforma inciderà sulla vita dei cittadini, oltre che sul lavoro della magistratura e per poter arrivare, più consapevoli e preparati al referendum del 22 e 23 marzo prossimo. Un appuntamento importante perché ogni cittadino in grado di votare dovrà decidere su una legge che intacca la nostra carta costituzionale.