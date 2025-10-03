I tifosi residenti nella provincia di bruzia potranno accomodarsi soltanto nel settore ospite dello stadio pugliese “Domenico Monterisi”
In vista della gara tra Audace Cerignola e Cosenza, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha disposto che la vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Cosenza sia riservata esclusivamente al settore ospiti.
I biglietti sono già disponibili al costo di 13 euro più diritti di prevendita e potranno essere acquistati fino alle ore 19:00 di sabato 4 ottobre. La prevendita è attiva sia online sul circuito Etes sia presso i punti vendita autorizzati. A Cosenza, i tagliandi sono reperibili presso “INPRIMAFILA” in via G. Marconi 150.