In vista della gara tra Audace Cerignola e Cosenza, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha disposto che la vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Cosenza sia riservata esclusivamente al settore ospiti.

I biglietti sono già disponibili al costo di 13 euro più diritti di prevendita e potranno essere acquistati fino alle ore 19:00 di sabato 4 ottobre. La prevendita è attiva sia online sul circuito Etes sia presso i punti vendita autorizzati. A Cosenza, i tagliandi sono reperibili presso “INPRIMAFILA” in via G. Marconi 150.