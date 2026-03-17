Jaime Baez è di nuovo lì, pronto a riprendersi il Cosenza. Dopo l’infortunio, l’esterno uruguaiano ha finalmente riassaggiato il campo con continuità sabato scorso nel ko di Casarano, dove ha giocato 45 minuti che gli sono serviti soprattutto per ritrovare ritmo partita, condizione e fiducia. Adesso l’obiettivo è chiaro: mettere nel mirino una maglia da titolare per la gara con il Latina, passaggio importante nel finale di stagione rossoblù.

Ritorno in rossoblù

Il ritorno di Baez in Calabria, del resto, non è stato un’operazione qualunque. A fine gennaio il Cosenza lo ha riportato a casa, riabbracciando un calciatore che aveva già lasciato un segno profondo tra il 2018 e il gennaio 2021, prima del trasferimento alla Cremonese. Il suo ritorno ha avuto un sapore romantico, quasi da cerchio che si chiude, perché il legame con la città e con quei colori non si era mai davvero spezzato. Da svincolato, dopo l’esperienza al Peñarol, Baez ha scelto di rimettersi in gioco proprio dove si era sentito importante, tornando in rossoblù con la voglia di essere ancora protagonista.

Scelta di cuore

Non a caso, nelle sue prime parole da calciatore del Cosenza, Baez ha spiegato di aver scelto “con il cuore e con la testa”, parole che raccontano bene il senso del suo rientro. Non una semplice nostalgia, ma la convinzione di poter incidere davvero in un gruppo che considera forte per la categoria. Adesso, però, dopo l’entusiasmo del ritorno, viene la fase più importante: quella in cui trasformare le sensazioni in rendimento, minuti e giocate decisive. Per Buscè, avere di nuovo un Baez in buone condizioni significa aggiungere qualità, strappo e imprevedibilità negli ultimi trenta metri. Per il giocatore, invece, Latina può rappresentare il primo vero bivio della sua seconda avventura silana: dopo i 45 minuti di Casarano, la candidatura per una maglia dall’inizio è lanciata. E in un Cosenza che cerca nuove soluzioni offensive nel momento decisivo della stagione, il recupero pieno dell’uruguaiano può diventare molto più di una semplice alternativa. Può essere una risorsa capace di cambiare volto alla squadra.