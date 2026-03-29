Soffrendo nel primo tempo e giocando con saggezza nella ripresa, il Cosenza torna da Benevento con un punto molto prezioso. Ora i rossoblù sono al 3° posto in classifica con 60 punti, gli stessi della Salernitana. La difesa soffre all’inizio, a centrocampo bene sia Garritano nel primo tempo che Langella nella ripresa. In attacco Beretta fa la guerra e firma il punto con un gran gol.

DIFESA

POMPEI: VOTO 6,5

All’inizio gli attaccanti del Benevento gli sbucano davanti da tutte le parti. Se la cava come può e ringrazia due volte i pali. Nella ripresa è miracoloso su Salvemini ma l’azione è annullata dall’FVS. Poi è sempre sicuro.

CANNAVO’: VOTO 5,5

Rimane troppo sulle sue visto che Della Morte è assatanato. Sfortunato in occasione del gol giallorosso quando rinvia sul piede di Tumminello ed il rimpianto finisce a Salvemini.

MORETTI: VOTO 5,5

Primo tempo di grande sofferenza contro Tumminello che lo mette sovente in difficoltà. Poco reattivo su Salvemini sul vantaggio sannita. Nella ripresa però alza il giro del motore e soffre di meno.

DAMETTO: VOTO 6

Anche lui se la vede male contro gli attaccanti di casa. Non molla e ci mette carattere e chiude quasi in scioltezza.

CAPORALE: VOTO 6,5

Il Benevento attacca per lo più dall’altro lato. Gara prettamente difensiva nella quale stoppa sul nascere ogni iniziativa di Lamesta.

CENTROCAMPO

CIOTTI: VOTO 6,5

Si dimostra anche oggi affidabile visto che inizia mezzala, si sposta in avanti e chiude da terzino dopo l’ingresso di Baez.

GARRITANO: VOTO 6,5

Confermato in regia, ma solo per un tempo, visto il cambio a fine primo tempo nonostante giochi una buon primo frazione, nella quale fa girare velocemente la palla e sventaglia da destra a manca quando deve. Chiude i suoi 45 minuti con l’assist per il gol di Beretta.

CONTILIANO: VOTO 6

La partenza non è delle migliori. Però con il passare dei minuti riesce a prendere le misure ai suoi dirimpettai in giallorosso.

ATTACCO

EMMAUSSO: VOTO 5,5

Solo un tempo in campo nel quale non si vede molto. Anche se potenzialmente avrebbe anche qualche chance in campo aperto.

BERETTA: VOTO 7

Fa a sportellate con i centrali campani e spesso e volentieri ne esce vincitore. Prende falli, né fa anche, tiene impegnati sempre almeno un paio di avversari. Il gol poi è da centravanti vero, vecchia scuola.

FLORENZI: VOTO 5,5

Ci mette impegno ma si accende anche oggi molto poco, nonostante Buscè lo tenga in campo per tutta la partita.

ALLENATORE

BUSCE’: VOTO 7

Sceglie di dare fiducia al centrocampo visto contro il Latina, lasciando a sorpresa in panca Langella. Il Cosenza soffre, è fortunato, ma poi viene fuori. Gara di grande cuore che vale un punto meritato visto che nella ripresa i lupi mettono la museruola ai giallorossi e chiudono a doppia mandata la porta di Pompei, lasciata troppo volte scoperta nel primo tempo. La prova di maturità è superata a pieni voti.

SUBENTRATI

LANGELLA: VOTO 7

Con lui in campo il Cosenza soffre molto meno. Si piazza davanti alla difesa e blocca sul nascere tutte le iniziative centrali del Benevento. I lupi non possono farne a meno.

PALMIERI: VOTO 6,5

Gioca saggiamente ogni palla che gli capita a tiro. Anche la sua è una partita più che altro difensiva. Ma non è casuale che i lupi soffrano molto meno con la sua gestione saggia della sfera.

BAEZ: VOTO 5,5

Qualche guizzo e nulla più. Gli manca brillantezza.

PERLINGIERI: VOTO 6

Ci tiene a far bella figura sul “suo” campo di casa. Un quarto d’ora in campo di grande impegno e grinta su ogni pallone.