Le valutazioni dei lupi al termine della partita giocata al “Vigorito”, valida per la 34^ giornata di campionato e terminata sul risultato di 1-1
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Soffrendo nel primo tempo e giocando con saggezza nella ripresa, il Cosenza torna da Benevento con un punto molto prezioso. Ora i rossoblù sono al 3° posto in classifica con 60 punti, gli stessi della Salernitana. La difesa soffre all’inizio, a centrocampo bene sia Garritano nel primo tempo che Langella nella ripresa. In attacco Beretta fa la guerra e firma il punto con un gran gol.
DIFESA
POMPEI: VOTO 6,5
All’inizio gli attaccanti del Benevento gli sbucano davanti da tutte le parti. Se la cava come può e ringrazia due volte i pali. Nella ripresa è miracoloso su Salvemini ma l’azione è annullata dall’FVS. Poi è sempre sicuro.
CANNAVO’: VOTO 5,5
Rimane troppo sulle sue visto che Della Morte è assatanato. Sfortunato in occasione del gol giallorosso quando rinvia sul piede di Tumminello ed il rimpianto finisce a Salvemini.
MORETTI: VOTO 5,5
Primo tempo di grande sofferenza contro Tumminello che lo mette sovente in difficoltà. Poco reattivo su Salvemini sul vantaggio sannita. Nella ripresa però alza il giro del motore e soffre di meno.
DAMETTO: VOTO 6
Anche lui se la vede male contro gli attaccanti di casa. Non molla e ci mette carattere e chiude quasi in scioltezza.
CAPORALE: VOTO 6,5
Il Benevento attacca per lo più dall’altro lato. Gara prettamente difensiva nella quale stoppa sul nascere ogni iniziativa di Lamesta.
CENTROCAMPO
CIOTTI: VOTO 6,5
Si dimostra anche oggi affidabile visto che inizia mezzala, si sposta in avanti e chiude da terzino dopo l’ingresso di Baez.
GARRITANO: VOTO 6,5
Confermato in regia, ma solo per un tempo, visto il cambio a fine primo tempo nonostante giochi una buon primo frazione, nella quale fa girare velocemente la palla e sventaglia da destra a manca quando deve. Chiude i suoi 45 minuti con l’assist per il gol di Beretta.
CONTILIANO: VOTO 6
La partenza non è delle migliori. Però con il passare dei minuti riesce a prendere le misure ai suoi dirimpettai in giallorosso.
ATTACCO
EMMAUSSO: VOTO 5,5
Solo un tempo in campo nel quale non si vede molto. Anche se potenzialmente avrebbe anche qualche chance in campo aperto.
BERETTA: VOTO 7
Fa a sportellate con i centrali campani e spesso e volentieri ne esce vincitore. Prende falli, né fa anche, tiene impegnati sempre almeno un paio di avversari. Il gol poi è da centravanti vero, vecchia scuola.
FLORENZI: VOTO 5,5
Ci mette impegno ma si accende anche oggi molto poco, nonostante Buscè lo tenga in campo per tutta la partita.
ALLENATORE
BUSCE’: VOTO 7
Sceglie di dare fiducia al centrocampo visto contro il Latina, lasciando a sorpresa in panca Langella. Il Cosenza soffre, è fortunato, ma poi viene fuori. Gara di grande cuore che vale un punto meritato visto che nella ripresa i lupi mettono la museruola ai giallorossi e chiudono a doppia mandata la porta di Pompei, lasciata troppo volte scoperta nel primo tempo. La prova di maturità è superata a pieni voti.
SUBENTRATI
LANGELLA: VOTO 7
Con lui in campo il Cosenza soffre molto meno. Si piazza davanti alla difesa e blocca sul nascere tutte le iniziative centrali del Benevento. I lupi non possono farne a meno.
PALMIERI: VOTO 6,5
Gioca saggiamente ogni palla che gli capita a tiro. Anche la sua è una partita più che altro difensiva. Ma non è casuale che i lupi soffrano molto meno con la sua gestione saggia della sfera.
BAEZ: VOTO 5,5
Qualche guizzo e nulla più. Gli manca brillantezza.
PERLINGIERI: VOTO 6
Ci tiene a far bella figura sul “suo” campo di casa. Un quarto d’ora in campo di grande impegno e grinta su ogni pallone.