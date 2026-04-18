Domani sera la sfida al Trapani nel silenzio del Marulla tra contestazione e rincorsa playoff complicata dopo la sconfitta rimediata a Picerno

Il Cosenza si prepara alla sfida contro il Trapani in un clima surreale, con il Marulla che si preannuncia ancora completamente vuoto, come nel resto del campionato, per effetto della dura contestazione della tifoseria nei confronti della società. In questo scenario delicato, il tecnico Buscè prova a tenere alta la concentrazione della squadra, chiamata a un finale di stagione tutto in salita.

La corsa al terzo posto, infatti, si è complicata notevolmente dopo la sconfitta esterna contro il Picerno, che ha fatto scivolare i rossoblù dal terzo al quinto posto, rendendo più difficile ottenere un piazzamento favorevole in ottica playoff.

Buscè: «Serve crederci fino alla fine»

Alla vigilia del match, Buscè non si nasconde ma rilancia: «Finché c’è una possibilità bisogna sfruttarla. In queste due partite siamo ancora lì a credere a questa posizione di classifica, ma bisogna volerlo e dimostrarlo in campo». Un messaggio chiaro, che richiama la squadra alle proprie responsabilità in un momento decisivo. Il tecnico punta soprattutto su intensità e qualità, elementi che ritiene fondamentali per restare agganciati alla corsa al terzo posto.

Il Cosenza arriva all’appuntamento con il morale segnato non solo dai risultati, ma anche dal contesto esterno. La protesta contro la dirigenza guidata da Eugenio Guarascio e Rita Scalise ha svuotato lo stadio e assunto anche il tocco istituzzionale con la presa di posizione del sindaco Franz Caruso.

Nonostante ciò, l’allenatore chiede una prova di carattere: «Dobbiamo fare una grande partita da squadra, sotto l’aspetto dell’intensità e della qualità. Questa squadra ne ha, ma quando mancano certe caratteristiche diventa un problema». Insomma, la sfida contro il Trapani rappresenta una sorta di ultima occasione per rientrare nella lotta al terzo posto. Con poche 180’, ogni passo falso sarebbe definitivo.