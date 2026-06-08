Un gesto di grande sensibilità e valore simbolico ha arricchito gli ambienti del Servizio di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Ospedale di Cetraro. Il Liceo Artistico Silvio Lopiano ha infatti donato tre splendide opere artistiche realizzate su tela, frutto della creatività e dell’impegno degli studenti e dei docenti.

Le opere, di grandi dimensioni e di forte impatto visivo, si distinguono per bellezza e significato, contribuendo a rendere più accogliente e umano il percorso di cura dei pazienti.

Elementi di valore

In un contesto sanitario dove la qualità delle prestazioni si affianca alla particolare attenzione e all’empatia verso i pazienti, anche l’aspetto estetico degli ambienti assume un ruolo fondamentale. Il servizio, già punto di riferimento per l’Asp di Cosenza, si arricchisce così di un ulteriore elemento di valore.

La cerimonia

Alla cerimonia di consegna ha preso parte anche il sindaco Giuseppe Aieta, a testimonianza dell’importanza dell’iniziativa per l’intera comunità. Il responsabile del servizio, il dottor Giuseppe Errico, insieme ai suoi collaboratori, ha voluto esprimere la propria gratitudine donando al liceo una targa ricordo con dedica, segno tangibile di riconoscenza per il gesto generoso.

Questo evento ci ricorda che un luogo di cura merita di essere anche “visivamente accogliente”, obiettivo raggiunto grazie alla sensibilità e all’impegno del Liceo Artistico Silvio Lopiano di Cetraro e del Servizio di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Ospedale di Cetraro.