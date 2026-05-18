Kevin Cannavò si prende una bella soddisfazione personale al termine della sua stagione con il Cosenza. L’attaccante palermitano, arrivato in rossoblù in prestito dal Venezia, è stato infatti convocato dalla Nazionale di Malta guidata da Emilio De Leo. Una chiamata resa possibile dalla doppia nazionalità del calciatore, legata alle origini della famiglia: la nonna paterna di Cannavò è maltese.

Per il giocatore classe 2000 si tratta di un riconoscimento importante dopo un’annata nella quale, con la maglia del Cosenza, ha trovato spazio, continuità e anche la via del gol. Cannavò ha chiuso la stagione rossoblù con 36 presenze e 4 reti, numeri che certificano il suo utilizzo costante nell’arco del campionato da parte di mister Buscè.

Il calendario di Malta prevede due test amichevoli nel mese di giugno. La prima gara sarà lunedì 1 giugno 2026 contro la Slovacchia, alla DAC Aréna di Dunajská Streda, con calcio d’inizio alle 18. La seconda è fissata per venerdì 5 giugno 2026 contro l’Azerbaigian, all’Haladás Sportkomplexum di Szombathely, in Ungheria, con inizio alle 20.

Resta intanto da capire quale sarà il futuro di Cannavò a livello di club. Il suo cartellino è del Venezia, società che la scorsa estate gli ha fatto firmare un contratto triennale fino al 2028. I lagunari, promossi in Serie A, dovranno decidere se trattenerlo o se optare per un nuovo prestito. In attesa di sviluppi, per Cannavò arriva una vetrina internazionale che dà ulteriore valore al percorso vissuto in maglia rossoblù.