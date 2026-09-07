Tutto pronto in casa Cosenza per la partita di questa sera al “Massimino” di Catania. Alle 20,30 i lupi proveranno a muovere finalmente la classifica dopo 2 ko di fila. Ci saranno in palio tre punti importantissimi, visto che anche gli etnei sono fermi al palo ed hanno assoluta necessità di vincere per risalire la china.

La probabile formazione del Cosenza

Tutti disponibili in casa rossoblù. Sono 23 i convocati da Coppitelli. Per quel che riguarda la formazione, nel solito 4-3-3 dell’ex tecnico della Casertana, in porta fiducia ancora ad Iliev, nonostante il periodo no. In difesa scalpita a destra l’ultimo arrivato Clemente per il posto di terzino destro. In mezzo certa la presenza di Dametto. Al suo fianco si giocano una maglia Dalmazzi e Pascalau con il secondo favorito. A sinistra occhio a Barone che in Coppa Italia ha giocato bene e spera di scalzare Giannini (nella foto). A centrocampo chiavi in mano a D’Alena. Ai suoi lati McJannet e Contiliano. In attacco Energe, Palazzino e Almaviva sono in tre per due maglie. Nel ruolo di prima punta è testa a testa tra Petrovic ed Achour.

I convocati del Cosenza

Portieri: Rizzo (1), Iliev (12), Rantuccio (22).

Difensori: Giannini (3), Pascalau (4), Cogoni (13), Dametto (26), Dalmazzi (33), Barone (47), Clemente (67).

Centrocampisti: Contiliano (5), Ndow (6), McJannet (7), Quieto (14), D’Alena (15), Palmieri (23), Džepar (24).

Attaccanti: Achour (9), Energe (10), Almaviva (11), Petrovic (17), Palazzino (29), Pozzi (77).