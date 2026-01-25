Ecco le due formazioni che scenderanno in campo per la quarta giornata del girone di ritorno. Sfida in panchina tra Mimmo Toscano (cosentino d’adozione) e Antonio Buscè
Catania e Cosenza scendono in campo allo stadio “Massimino” per l’incontro valevole per la quarta giornata del girone di ritorno del campionato di serie C, girone C. Le due formazioni si schierano in modo differente. Diverse defezioni da entrambe gli schieramenti. Buscè, allenatore dei Lupi della Sila, non può contare su Cimino, Arioli, Mazzocchi e Florenzi mentre Mimmo Toscano, cosentino d’adozione, deve fare a meno del talentuoso Cicerelli e Di Taccho. Di seguito le formazioni ufficiali:
CATANIA (3-4-1-2): Dini; Allegretto, Miceli, Celli; Casasola, Corbari, Quaini; Donnarumma; Jimenez, D’Ausilio; Rolfini. In panchina: Bethers, Coco, Ierardi, Cargnelutti, Martic, Raimo, Di Noia, Ponsi, Quiroz, Bruzzaniti, Lunetta, Caturano, Forte. All.: Toscano
COSENZA (3-5-2): Vettorel, Dametto, Caporale, D’Orazio; Cannavò, Kouan, Langella, Garritano, Ricciardi; Beretta, Emmausso. In panchina: Pompei, Le Rose, Contiero, Contiliano, Ragone, Achour, Ba, Rocco, Valente, Mazzulla. All.: Buscè
ARBITRO: Zago di Conegliano
MARCATORI:
NOTE: Spettatori: Espulsi: Ammoniti: Angoli: 3-1. Recupero:
13:40
Gol annullato al Catania
Casasola segna per il Catania al 10' ma l'arbitro annulla la rete per la posizione irregolare dell'esterno argentino
12:43
Attacco pesante per il Cosenza
In casa Cosenza la vittoria manca ormai da tre turni. L'ultimo successo risale contro la Cavese, sconfitta al "San Vito-Marulla" per una rete a zero. L'inizio del nuovo anno non è stato positivo per i Lupi della Sila. Due sconfitte interne (Monopoli e Crotone) e pari esterno contro la Salernitana. Il trend va assolutamente invertito e Buscè contro il Catania schiera un attacco molto offensivo con Ricciardi ala esterna d'attacco, Beretta e infine Emmausso, arrivato nel mercato invernale dall'Audace Cerignola.