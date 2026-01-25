In casa Cosenza la vittoria manca ormai da tre turni. L'ultimo successo risale contro la Cavese, sconfitta al "San Vito-Marulla" per una rete a zero. L'inizio del nuovo anno non è stato positivo per i Lupi della Sila. Due sconfitte interne (Monopoli e Crotone) e pari esterno contro la Salernitana. Il trend va assolutamente invertito e Buscè contro il Catania schiera un attacco molto offensivo con Ricciardi ala esterna d'attacco, Beretta e infine Emmausso, arrivato nel mercato invernale dall'Audace Cerignola.