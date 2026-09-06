Cosenza di scena domani sera al “Massimino”, uno stadio nel quale i rossoblù hanno saputo spesso lasciare il segno. Quello tra Catania e Lupi è un confronto che affonda le proprie radici addirittura nel 1929 e che, considerando tutte le competizioni, conta 18 precedenti disputati in terra siciliana. Il bilancio complessivo premia il Catania con 9 vittorie, contro le 6 del Cosenza e 3 pareggi. Numeri condizionati però soprattutto dalle sfide più lontane nel tempo, quando gli etnei dominarono diversi confronti tra gli anni Trenta e Quaranta.

La storia recente tra Catania e Cosenza

La storia recente racconta infatti tutt’altro. Dal ritorno delle due squadre di fronte nel 1987 e fino alla scorsa stagione, il Cosenza ha costruito al Massimino una tradizione particolarmente positiva. Dopo lo 0-0 del dicembre 1987, nel 2002 arrivarono addirittura due vittorie rossoblù nel giro di pochi mesi: 3-1 in Coppa Italia e 2-0 in Serie B, quest’ultimo firmato dalla doppietta di Guidoni. Altro 0-0 nell’ottobre del 2015, prima di una nuova serie favorevole ai Lupi. Nell’aprile 2017 il Cosenza di De Angelis espugnò il Massimino per 2-0 grazie alle reti di Letizia e Statella. Qualche mese dopo, nel novembre dello stesso anno, nuova vittoria in Coppa Italia Serie C: 2-1 con doppietta di Liguori. Nel febbraio 2018, invece, finì 2-2: Mungo e Bruccini portarono i rossoblù sul doppio vantaggio, prima della rimonta siciliana completata nel finale da Manneh. L'ultimo precedente è però recentissimo e risale al 25 gennaio scorso. Il Catania si impose per 2-0 con le reti di Jimenez e Lunetta, mettendo fine a un'autentica maledizione: gli etnei non battevano il Cosenza in casa dal 6 marzo 1949.