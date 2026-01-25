Il ko subìto al “Massimino” non è piaciuto al Presidente Guarascio ed alla società. Tesserati in silenzio ed assenti in sala stampa
Tutti gli articoli di Cosenza Calcio
PHOTO
Nessun tesserato del Cosenza calcio nella sala stampa dello stadio “Angelo Massimino” di Catania. E’ questa la decisione della società rossoblù al termine del ko subìto oggi pomeriggio. Una scelta che sembra, senza ombra di dubbio, un segnale di disapprovazione per quello che è successo nella gara contro i siciliani. Una sconfitta che rischia di lasciare strascichi in casa Cosenza non per il ko, ma per il modo com’è arrivata la sconfitta. Non è dato sapersi se, nelle prossime ore, potrebbero arrivare comunicazioni ufficiali da parte dei canali ufficiali della società.
I cambi di Buscè
Perplessità anche per le sostituzioni di Buscè nel secondo tempo, con gli ingressi dei giovanissimi Mazzulla, Rocco e Contiero. Più che altro un segnale, come a sottolineare la mancanza di alternative, soprattutto pensando che Rocco, un difensore, è stato schierato in attacco. Se la gara contro la Casertana di domenica prossima potrebbe essere decisiva per il futuro di Buscè sulla panchina dei lupi, lo capiremo presto. Ma certamente, conoscendo il Presidente Guarascio, certi segnali sembrano chiari.