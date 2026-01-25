Le valutazioni dei calciatori del Cosenza al termine della partita giocata oggi pomeriggio al “Massimino” contro il il Catania e finita con il risultato di 2-0
Altra prova altamente negativa per il Cosenza che perde male anche in casa del Catania. I rossoblù non sono mai pericolosi e naufragano definitivamente nel secondo tempo, dopo una prima frazione tutto sommato equilibrata, nonostante sia stata chiusa in svantaggio.
DIFESA
VETTOREL: VOTO 5
Si tuffa in anticipo sul gol di Jimenez. Non dà mai la sensazione di sicurezza soprattutto sulle palle alte.
DAMETTO: VOTO 5
Resiste finché può ma nel finale buca la chiusura sul servizio di Casasola per Lunetta che vale il raddoppio catanese.
D’ORAZIO: VOTO 6
Schierato a sorpresa al centro della difesa. Non è un fulmine di guerra ma non sfigura. Riesce a chiudere diverse trame dei padroni di casa anche se non riesce a far ripartire l’azione.
CAPORALE: VOTO 5,5
Spesso in ritardo ma non per colpa sua visto che i calciatori del Catania lo attaccano in due. Qualche buona chiusura ma soffre anche lui
CENTROCAMPO
CANNAVO’:VOTO 5
Schierato tutta fascia a destra. Ma è in netta difficoltà in fase difensiva, senza riuscire a farsi mai vedere in avanti.
KOUAN: VOTO 6
Ci mette un po’ a trovare la posizione. Poco presente in avanti, ma almeno ci mette grinta fino alla fine.
LANGELLA: VOTO 5
La palla gira poco e male dalle sue parti. I centrocampisti catanesi riescono a capirne prima le intenzioni e non gli lasciano spazio di manovra.
GARRITANO: VOTO 4,5
Da una sua palla persa nasce il vantaggio del Catania. Resta in campo solo un tempo nel quale non gli riesce praticamente nulla.
RICCIARDI: VOTO 5
Schierato a sorpresa sulla sinistra. Ma nemmeno nella nuova posizione riesce a ritrovare lo smalto perso prima di Natale. Ha l’attenuante di non stare benissimo.
ATTACCO
EMMAUSSO: VOTO 5
E’ suo l’unico tiro nello specchio del Cosenza. Ma è anche l’unica occasione nella quale si nota la sua presenza in campo. Giusto un po’ meglio nella ripresa, dopo un primo tempo impalpabile.
BERETTA: VOTO 5,5
Puntualmente ingabbiato ed anticipato dai difensori del Catania. Ma anche lui, nonostante tutto, comunque lotta sulle rare palle che gli capitano a tiro.
ALLENATORE
BUSCE’: VOTO 5
A sorpresa cambia sistema di gioco e schiera i suoi con il 3-5-2. Ma in questo momento allena una squadra che si sgretola alla prima difficoltà. Fa paura la poca incisività offensiva visto che con oggi il Cosenza non segna da 4 partite. I cambi che fa, sembrano quasi un segno di resa ma anche un messaggio alla società. Ora bisogna lavorare sulla testa, più che sulle gambe.
SOSTITUZIONI
BA: VOTO 5
Soprattutto a livello tecnico, appare molto distante da uno standard accettabile.
ACHOUR: VOTO 5,5
Entra quando i buoi sono già scappati dalla stalla: può poco. Avrebbe meritato una chance prima.
MAZZULLA: VOTO 5,5
Esordio tra i professionisti con la gara ancora in bilico. Perde un paio di palloni sanguinosi.
ROCCO: SV
CONTIERO: SV