Senza lo squalificato Ciotti e con l’infortunio di Ferrara, è praticamente senza alternative il reparto difensivo dei lupi

Sono 21 i calciatori convocati da mister Antonio Buscè per la gara di oggi pomeriggio tra Catania e Cosenza. Squalificato Ciotti, non recupera Ferrara che si aggiunge alla lista degli indisponibili già composta dai lungodegenti Florenzi, Mazzocchi, Cimino, Kourfalidis ed Arioli. La buona notizia, l’unica, è il rientro di Kouan

La probabile formazione del Cosenza

Nel 4-3-3 di Buscè davanti a Vettorel, come detto, giocherà chi c’è. A destra di nuovo Cannavò, che arretrerà quindi il suo raggio d’azione, in mezzo Dametto e Caporale, mentre a sinistra D’Orazio stringerà i denti. Il centrocampo tornerà quello titolare con Kouan, Langella e Garritano. In attacco Ricciardi non è al meglio ma stringerà i denti e partirà a destra. In mezzo ballottaggio tra Beretta ed Achour, mentre questa volta Emmausso partirà da sinistra.

I convocati del Cosenza

PORTIERI

22 Vettorel

1 Pompei

12 Le Rose

DIFENSORI

11 D’Orazio

16 Ricciardi

17 Caporale

26 Dametto

32 Rocco

44 Valente

CENTROCAMPISTI

5 Contiero

7 Cannavò

10 Garritano

19 Contiliano

21 Ragone

27 Ba

28 Kouan

71 Mazzulla

77 Langella

ATTACCANTI

9 Beretta

23 Achour

90 Emmausso