Senza lo squalificato Ciotti e con l’infortunio di Ferrara, è praticamente senza alternative il reparto difensivo dei lupi
Sono 21 i calciatori convocati da mister Antonio Buscè per la gara di oggi pomeriggio tra Catania e Cosenza. Squalificato Ciotti, non recupera Ferrara che si aggiunge alla lista degli indisponibili già composta dai lungodegenti Florenzi, Mazzocchi, Cimino, Kourfalidis ed Arioli. La buona notizia, l’unica, è il rientro di Kouan
La probabile formazione del Cosenza
Nel 4-3-3 di Buscè davanti a Vettorel, come detto, giocherà chi c’è. A destra di nuovo Cannavò, che arretrerà quindi il suo raggio d’azione, in mezzo Dametto e Caporale, mentre a sinistra D’Orazio stringerà i denti. Il centrocampo tornerà quello titolare con Kouan, Langella e Garritano. In attacco Ricciardi non è al meglio ma stringerà i denti e partirà a destra. In mezzo ballottaggio tra Beretta ed Achour, mentre questa volta Emmausso partirà da sinistra.
I convocati del Cosenza
PORTIERI
22 Vettorel
1 Pompei
12 Le Rose
DIFENSORI
11 D’Orazio
16 Ricciardi
17 Caporale
26 Dametto
32 Rocco
44 Valente
CENTROCAMPISTI
5 Contiero
7 Cannavò
10 Garritano
19 Contiliano
21 Ragone
27 Ba
28 Kouan
71 Mazzulla
77 Langella
ATTACCANTI
9 Beretta
23 Achour
90 Emmausso