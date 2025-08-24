La società, vista la dimenticanza di domenica scorsa, ha avuto l’autorizzazione dalla Lega per indossare oggi il lutto al braccio in memoria di Padre Fedele

Questa sera in Monopoli-Cosenza, i rossoblù scenderanno in campo con il lutto al braccio. La società di Via Conforti infatti, vista la dimenticanza di domenica scorsa, ha trovato il modo per rendere omaggio stasera alla memoria di Padre Fedele. E’ stato infatti chiesto nuovamente il permesso alla Lega, accordato, per poter giocare con il nastrino nero.

La vicenda

Il 13 agosto la morte del monaco che ha scosso tutta la città di Cosenza. La società rossoblù, per la prima gara ufficiale della stagione, ha chiesto di poter giocare con il lutto al braccio. Solo che, domenica scorsa, 17 agosto, per una mera dimenticanza, le fasce sono rimaste negli spogliatoi e non sono state indossate dai calciatori.

Il Presidente Guarascio è andato su tutte le furie, visto che l’episodio non è passato inosservato, ed il team manager Francesco Perna è stato sospeso per 2 giorni. Oggi però, una settimana dopo, ci sarà finalmente il modo per rendere omaggio anche in campo alla memoria di Padre Fedele Bisceglia.