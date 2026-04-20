L’1-0 al Trapani firmato da Mazzocchi non vale soltanto tre punti pesantissimi nella corsa rossoblù, ma consegna anche il Cosenza di Antonio Buscè alla storia del Marulla. Con quest’ultimo successo, infatti, i lupi hanno infilato l’ottava vittoria casalinga consecutiva, agganciando la striscia del Cosenza di Sonzogni del 1997-98 e restando dietro soltanto alla squadra di Emilio Zanotti, che nel 1974-75 vinse tutte le 17 gare interne del suo campionato. Era però il campionato di Serie D. Quindi si può dire che quello di Buscè, diventa record tra i professionisti per i lupi.

Il filotto di Buscè

La sequenza di Buscè era cominciata il 1° febbraio con il 3-1 alla Casertana, per poi proseguire con l'1-0 al Siracusa, il 3-0 all'Audace Cerignola, il 3-2 al Sorrento, l'1-0 al Team Altamura, il 3-1 al Latina, l'1-0 al Foggia e infine l'1-0 di ieri al Trapani. Otto partite, otto vittorie, in una striscia che racconta meglio di ogni altra cosa quanto il “Marulla", anche vuoto, sia diventato un fortino nella rincorsa finale del Cosenza.

Il filotto di Sonzogni

È un filotto che porta Buscè ad agganciare il Cosenza di Giuliano Sonzogni, capace di mettere insieme otto vittorie di fila in casa tra il 14 settembre 1997, giorno del 2-0 al Savoia, e l’11 gennaio 1998, quando i rossoblù batterono 2-0 il Casarano. In mezzo arrivarono anche i successi contro Ischia, Nocerina, Juve Stabia, Palermo, Avellino e Lodigiani, in una stagione rimasta scolpita nella memoria dei tifosi per la vittoria del campionato di Serie C ed il ritorno immediata in cadetteria dopo la retrocessione dell’anno prima.