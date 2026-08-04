Studenti, dottorandi, specializzandi e Alumni potranno presentare i propri progetti entro il 30 settembre. Premi fino a mille euro

Trasformare la creatività della comunità universitaria in nuovi prodotti capaci di raccontare l’identità del Campus. Con questo obiettivo l’Università della Calabria lancia il “Community Contest”, dedicato alla progettazione della futura linea di merchandising ufficiale dell’Ateneo.

L’iniziativa coinvolge studenti ed ex allievi, chiamati a proporre idee grafiche innovative nelle quali il marchio UniCal possa dialogare con la sostenibilità ambientale e con le tradizioni artigianali calabresi.

Le proposte selezionate avranno una funzione conoscitiva, preliminare e non vincolante. I progetti contribuiranno infatti a orientare l’Ateneo nella futura procedura di affidamento in concessione per la produzione e la vendita del merchandising.

Chi può partecipare al Community Contest

Il concorso è aperto agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, ai dottorandi, agli iscritti ai master e alle scuole di specializzazione dell’Università della Calabria.

La partecipazione è estesa anche agli studenti Erasmus e visiting attualmente presenti nell’Ateneo e agli Alumni, ossia gli ex studenti regolarmente censiti.

Le candidature possono essere presentate individualmente oppure attraverso gruppi interdisciplinari composti da un massimo di cinque persone. La possibilità di lavorare in squadra mira a favorire l’incontro tra competenze differenti, dalla progettazione grafica alla comunicazione, dal design alla conoscenza dei materiali.

Le proposte richieste ai candidati

I partecipanti dovranno elaborare una proposta creativa e alcuni concept grafici applicabili a una linea essenziale di prodotti legati al brand UniCal.

Gli elaborati dovranno comprendere una sintesi visiva del progetto, indicazioni per un packaging sostenibile, eventuali proposte ispirate all’artigianato locale e una breve narrazione descrittiva dell’idea.

Una particolare attenzione è riservata alla tradizione orafa calabrese, considerata uno dei possibili elementi attraverso cui integrare l’identità dell’Ateneo con la cultura produttiva del territorio.

Le specifiche tecniche, i prodotti interessati e le istruzioni operative sono consultabili nella pagina dedicata sul portale dell’Università della Calabria.

Premi fino a mille euro

Le proposte saranno esaminate da una commissione tecnica, che valuterà la coerenza con l’identità dell’UniCal, l’originalità, la concreta possibilità di produzione e la sostenibilità dei progetti.

Al primo classificato sarà assegnato un premio di mille euro. Il secondo progetto riceverà 500 euro, mentre al terzo saranno destinati 300 euro.

La commissione potrà inoltre attribuire menzioni speciali agli elaborati che si distingueranno per l’attenzione alla sostenibilità, il rapporto con l’artigianato locale o la qualità dello storytelling.

Scadenza fissata al 30 settembre

Gli elaborati dovranno essere inviati esclusivamente in formato digitale all’indirizzo email communitycontest@unical.it entro il 30 settembre 2026.