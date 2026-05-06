Finisce stasera la stagione del Cosenza. Il Casarano umilia a domicilio i rossoblù segnando 5 gol al “San Vito – Marulla” ed eliminando immediatamente i lupi dai playoff. Mazzocchi illude i suoi ma il pareggio di Leonetti cambia tutto. Nella ripresa Cosenza non pervenuto ed il Casarano padroneggia segnando altri 4 gol per l'1-5 finale.

DIFESA



POMPEI: VOTO 6

Mette pezze dove può. I gol sono oggettivamente imparabili.

CIOTTI: VOTO 4,5

Brutta partita con il picco negativo della topica clamorosa sul terzo gol ospite, quando perde palla al limite dell'area di rigore con la squadra in uscita.

MORETTI: VOTO 4,5

Non accorcia sul primo gol, si fa tagliare alle spalle sul quarto. La sua peggior partita in maglia rossoblù.

CAPORALE: VOTO 5

Anticipo imperioso dal quale parte l'azione del gol di Mazzocchi. Poi però da uno come lui ci si aspettava una sveglia che non riesce a dare ai compagni.

FERRARA: VOTO 5

Non spinge, non chiude. Chiricò lo salta di continuo.

CENTROCAMPISTI



PALMIERI: VOTO 4,5

Impreciso ed impacciato. I centrocampisti del Casarano vanno al doppio della sua velocità. Un'apertura in Curva Sud nel primo tempo è l'emblema della sua gara.

LANGELLA: VOTO 5

Parte bene ma si spegne molto presto. Maiello stravince la sfida in mezzo al campo.

CONTILIANO: VOTO 5,5

Ci mette gamba ed è propositivo nel primo tempo. Nella ripresa cala e viene sostituito.

ATTACCO

EMMAUSSO: VOTO 5

Inizia la gara con una giocata deluxe come l'assist per Mazzocchi, ma spreca in maniera indegna il raddoppio al quarto d'ora tirando in fallo laterale dall'altezza dell'area piccola. Occasione che avrebbe potuto cambiare la storia della partita e della stagione. Gioca comunque un primo tempo discreto, prima di eclissarsi nella ripresa.

MAZZOCCHI: VOTO 6

Una palla giocabile ed un gol che fa pensare ad una serata diversa. Invece è solo un'effimera illusione.

FLORENZI: VOTO 5,5

Fino al pareggio del Casarano è il migliore in campo visto che crea costantemente superiorità numerica e va anche vicino al gol un paio di volte. Poi ci prova ma sbatte di continuo sulla difesa pugliese.

ALLENATORE

BUSCE': VOTO 5

Tradito dai suoi proprio nella serata più importante dell'anno. Il Cosenza dura un tempo. Poi il gol di Leonetti cambia tutto. Nella ripresa la sua squadra non rientra in campo e nemmeno i cambi danno la scossa sperata. Finisce nel peggior modo possibile la stagione dei rossoblù. Ora c'è da capire se questa sia stata anche la sua ultima su questa panchina.

SUBENTRATI