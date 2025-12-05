Il Cosenza torna a giocare tra le mura amiche nella gara contro il Picerno. La sfida tra le due compagini è una prima volta assoluta visto che non esistono precedenti.

Alla ricerca di una maglia

Tra le fila del Cosenza, in tanti sperano in una nuova chance da titolare. In porta, se sta bene, tornerà Vettorel. La scelta di Pompei contro il Foggia, a quanto pare, sarebbe dovuta solo a problemi alla schiena per il calciatore veneto che però è in netta ripresa e dovrebbe riprendersi la maglia da titolare della porta cosentina. In difesa c’è Dametto che vorrebbe tornare al centro della difesa, così come a sinistra è sempre ballottaggio aperto tra Ferrara e D’Orazio, anche se il primo, per necessità, potrebbe traslocare dall’altra parte. Pochi dubbi a centrocampo, dove Garritano cerca un riscatto dopo i due penalty falliti allo “Zaccheria”. In attacco infine, con Mazzocchi malconcio dopo la botta alla spalla, dovrebbe esserci una chance dal 1’ per Achour, anche se Beretta spera nella sua prima titolarità stagionale.