Ballottaggio in vista per la porta del Cosenza. Contro il Picerno infatti sperano di giocare i due Thomas della rosa rossoblù: Vettorel e Pompei. Fino alla settimana scorsa non c’è mai stato nessun dubbio. Fiducia assoluta all’ex Monopoli, con il giovane 2006 relegato sempre in panchina.

La scelta di Foggia

Poi però, domenica scorsa, nella sorpresa più assoluta, Buscè ha scelto Pompei per la trasferta in casa del Foggia. Il ragazzo, all’esordio assoluto sia tra i professionisti che con il Cosenza, ha giocato una buona gara nonostante i due gol subìti. L’ex Atletico Ascoli si è disimpegnato bene soprattutto con i piedi, visto che comunque il Foggia, al di là dei gol, lo ha chiamato in causa seriamente solo nel primo tempo con un colpo di testa di Garofalo. Per il resto ordinaria amministrazione. Ora con il Picerno c’è da capire che scelta fare il tecnico dei lupi. Anche perché Vettorel, checché se ne dica, sta comunque disputando un buon campionato. Il testa a testa è aperto. Ora la palla passa a Buscè.