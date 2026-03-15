Non solo calcio ma anche amicizia e memoria sugli spalti. La partita tra Cosenza e Casarano vinta dai salentini per 2-1 è stata l’occasione per celebrare ancora una volta lo storico gemellaggio tra le due tifoserie.

La curva del Casarano ha realizzato una coreografia che ha trasformato lo stadio in un racconto visivo del legame con i tifosi calabresi. Tutto il settore ha sventolato bandierine rosse e blu, colori che accomunano entrambe le squadre e le rispettive tifoserie. Ad accompagnare la scenografia uno striscione con la scritta “Ogni scatto che si immortalerà... per chi lo ha fatto e per chi lo tramanderà”.

Le immagini simbolo del gemellaggio tra Casarano e Cosenza

Il cuore della scenografia era rappresentato da un grande telone posto al centro della curva con l’immagine di un fotografo che teneva in mano una polaroid. Dalla macchina fotografica fuoriuscivano alcune diapositive con immagini che raccontavano momenti significativi della storia condivisa tra le tifoserie di Casarano e Cosenza.

Due di queste ricordavano la gara del 1998 che sancì la promozione del Cosenza in Serie B con Giuliano Sonzogni in panchina. Un’altra diapositiva richiamava una trasferta in cui i tifosi salentini sostennero i supporter rossoblù nel settore ospiti. Un’ulteriore immagine era dedicata a Padre Fedele considerato uno dei principali artefici del gemellaggio tra le due tifoserie. Ai lati del telone erano presenti i loghi delle due squadre a suggellare simbolicamente questo rapporto di amicizia.

Il commento del sindaco di Casarano

Sulla giornata di sport e amicizia e intervenuto anche il sindaco di Casarano Ottavio De Nuzzo che ha voluto sottolineare il valore del gemellaggio tra le due tifoserie. «Ieri lo sport ha mostrato il suo volto più bello - ha scritto sul profilo istituzionale del Comune -. La sfida tra Casarano e Cosenza non è stata soltanto un confronto agonistico, ma una vera celebrazione di civiltà, amicizia e rispetto. Il gemellaggio storico tra le tifoserie ha regalato un atmosfera straordinaria, fatta di cori condivisi, colori e passione vissuta insieme».

«L’Amministrazione Comunale esprime grande soddisfazione per una giornata che ha visto lo sport diventare strumento di unione tra comunità, dimostrando come il calcio possa essere anche occasione di incontro, fraternità e sana partecipazione. Un sentito ringraziamento alle società, ai tifosi di Casarano e Cosenza e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa giornata un esempio positivo di sportività. Il calcio è passione, ma soprattutto rispetto e amicizia. Casarano e Cosenza lo hanno dimostrato».