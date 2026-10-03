C’è una curiosità che lega le ultime due sfide tra Cosenza e Foggia e riguarda i calci di rigore. Nei 180 minuti giocati nella scorsa stagione, i rossoblù si sono presentati per ben tre volte dal dischetto senza riuscire mai a segnare.Tutto cominciò il 30 novembre 2025 allo Zaccheria. Il Cosenza di Antonio Buscè perse 2-1 una partita nella quale gli episodi ebbero un peso enorme. Il Foggia passò avanti con D’Amico, Ricciardi trovò nella ripresa il momentaneo pareggio e Winkelmann segnò poi il gol decisivo praticamente allo scadere del lunghissimo recupero. In mezzo, però, ci furono soprattutto i due errori dagli undici metri di Luca Garritano. Il primo arrivò al 63’. Dopo la revisione al Football Video Support, l’arbitro assegnò il rigore al Cosenza. Garritano si presentò sul dischetto ma calciò alto, sprecando la possibilità di pareggiare. La seconda occasione arrivò in pieno recupero. Altro intervento del FVS, altro penalty per i rossoblù. Stavolta Garritano indirizzò il pallone nello specchio, ma Perucchini neutralizzò il tiro. Pochi minuti più tardi il Foggia trovò addirittura il 2-1 con Winkelmann. Una partita difficilissima da digerire per il Cosenza, che aveva prodotto molto e battuto otto calci d’angolo contro uno dei padroni di casa, ma era tornato dalla Puglia senza punti. Novanta minuti che sono stati forse lo spartiacque della stagione, visto che fino a quel momento i lupi sognavano addirittura di vincere il campionato e pochi giorni prima avevano imposto lo stop al Benevento che poi stravinse il girone.

Anche al ritorno il Cosenza sbaglia dal dischetto

La storia si ripeté il 4 aprile scorso al Marulla, anche se stavolta il risultato finale sorrise ai rossoblù. Il Cosenza passò subito in vantaggio con Ciotti e nella ripresa ebbe l’occasione per mettere al sicuro la partita. Sul dischetto andò Jaime Baez, ma anche il terzo rigore stagionale contro il Foggia non entrò. Il tentativo dell’uruguaiano venne neutralizzato da Perucchini. Quell’errore non costò punti perché il gol di Ciotti bastò per vincere 1-0 e portare il Cosenza momentaneamente al terzo posto della classifica. Resta però una statistica decisamente singolare: tre rigori calciati contro il Foggia nelle ultime due partite e tre errori. Domenica le due squadre torneranno ad affrontarsi dopo appena sei mesi. Cambiati allenatori, organici e obiettivi, rimane anche questa piccola anomalia recente della sfida.