Rocca di Neto e Cotronei, staccate di due punti dopo i pareggi di Scalea e Campora, ospitano Mesoraca e Scandale. Il City Rende riceve lo Scalea, ultimo per la penalizzazione. Il programma del quarto turno
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La terza giornata ha cambiato il volto della vetta del girone A di Promozione. Il Corigliano Marca ha vinto 3 a 1 sul campo dell'Acri, nella gara disputata al comunale di contrada Brillia, e il Cassano Sybaris ha superato con lo stesso punteggio il P. Donato Taverna all'"Amerise" di Trebisacce. Le due squadre guidano ora la classifica a quota 9, con il Corigliano Marca primo per differenza reti. Alle loro spalle, a due lunghezze, ci sono Rocca di Neto e Cotronei, entrambe fermate sullo 0 a 0, la prima a Scalea e la seconda a Campora.
Il Corigliano Marca giocherà in casa (terza gara consecutiva) contro il Kratos Bisignano, ottavo con 4 punti dopo il 2 a 2 con il City Rende. Trasferta, in anticipo, invece per il Cassano Sybaris, atteso a San Fili da una squadra dodicesima a quota 3 e reduce dal pesante 6 a 2 subito a Mesoraca.
Proprio il Mesoraca sarà ospite del Rocca di Neto. Con il successo sul San Fili, la partita con più gol della giornata, la formazione crotonese ha conquistato i primi punti e ha raggiunto il nono posto. Turno interno anche per il Cotronei, che riceve lo Scandale, quindicesimo e ancora a zero dopo la sconfitta casalinga per 1 a 2 contro il Bisignano.
Quel successo ha portato il Bisignano al quinto posto con 6 punti, alla pari con il Soccer Montalto, e nel secondo anticipo della giornata ospiterà l'Acri, quattordicesimo con un punto dopo il ko con il Corigliano Marca. Il Soccer Montalto, che ha battuto 1 a 0 la Silana, sarà invece di scena sul campo del P. Donato Taverna nel terzo anticipo di sabato, undicesimo a quota 3 dopo la sconfitta di Trebisacce.
Completano il programma due gare che coinvolgono le squadre di coda. Il City Rende, settimo con 5 punti dopo il pareggio di Bisignano, riceve lo Scalea, che con lo 0 a 0 contro il Rocca di Neto ha ottenuto il primo punto stagionale ma resta ultimo a meno due per la penalizzazione di 3 punti inflitta dal Tribunale Federale Territoriale. La Silana, decima a quota 3 dopo la sconfitta di Montalto, ospita il Campora, tredicesimo con il punto conquistato nel pareggio a reti bianche contro il Cotronei.
Il quadro completo del quarto turno
- Bisignano – Acri (anticipo 3 ottobre)
- P. Donato Taverna – Soccer Montalto (anticipo 3 ottobre)
- San FIli – Cassano Sybaris (anticipo 3 ottobre)
- Corigliano Marca – Kratos Bisignano
- Rocca di Neto – Mesoraca
- Silana – Campora
- City Rende – Scalea
- Cotronei – Scandale