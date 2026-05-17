Si è tenuta ieri, presso il salone della Camera del Lavoro di Cosenza, l’assemblea provinciale di Sinistra Italiana. Nella sua relazione iniziale il Segretario provinciale Michele Cosentino ha affrontato i temi politici internazionali, nazionali e locali più rilevanti e tracciato il percorso da seguire per il prossimo futuro.

Il partito, ove possibile, punterà a rafforzare il campo largo per far fronte comune contro le destre, nel rispetto della propria linea politica e degli ideali che lo contraddistinguono. Sul territorio la risposta è positiva, con un aumento degli iscritti e della partecipazione attiva, che si sostanzia nell’apertura di numerosi circoli in tanti comuni del cosentino. La partecipazione alle elezioni amministrative è motivo di intensa militanza politica e attivo sostegno ai candidati presenti a Roggiano Gravina (con Francesco Zappone), San Giovanni in Fiore (con Luigi Candalise), Castrovillari (con Ernesto Bello).

Durante l’assemblea è stata anche eletta la nuova segreteria provinciale, così formata: Angelo Broccolo (Presidente Assemblea Provinciale con delega alla sanità), Bruno De Luca (organizzazione), Angelo Cofone (enti locali), Nadia Gambilongo (ambiente e politiche di genere), Raffaella Caruso (urbanistica e territorio), Simone Canino (scuola e università), Emanuele Carnevale (lavoro e trasporti), Noemi Forlino (referente UGS, politiche giovanili e comunicazione).

Si è inoltre provveduto a cooptare nell'assemblea provinciale i compagni Emilio Morelli ed Emira Chimenti e ad assegnare la delega alle politiche internazionali al compagno Gianfranco Bria, già membro di questa assise. Sono altresì confermati come membri di diritto dell'assemblea i compagni Ferdinando Pignataro, Walter Nocito e Maria Pia Funaro della segreteria regionale del partito.

Alla relazione iniziale è seguita una partecipata discussione da parte degli iscritti, con le conclusioni dei lavori affidate al Segretario regionale Ferdinando Pignataro.