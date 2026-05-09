L’area di bassa pressione che in questi giorni ha apportato un richiamo di aria molto umida da Sud continuerà la sua influenza anche nel weekend. In concomitanza però una bassa pressione di origine africana si avvicinerà verso la Calabria caratterizzando le condizioni meteorologiche: nella giornata di sabato infatti si avranno locali piovaschi specie nelle aree interne nelle ore pomeridiane su Sila e Pollino, anche se comunque le precipitazioni risulteranno deboli; tra la notte e la mattinata di domenica un nuovo ammasso nuvoloso raggiungerà la Regione apportando piogge sparse di debole intensità su gran parte della Calabria e in particolare lungo le aree centro-settentrionali, mentre già dal tardo mattino è previsto un generale miglioramento.

Tale perturbazione però richiamerà aria ancora più calda da Sud che raggiungerà la Calabria nella giornata di domenica: sono previste infatti temperature oltre le medie stagionali con valori che localmente potranno raggiungere i 26-28°C nelle aree Tirreniche della Regione e nelle aree interne del Cosentino, Lametino, Vibonese e parte del Reggino; altrove invece il termometro di manterrà intorno ai 22-24°C. Un ulteriore aumento termico è atteso invece ad inizio settimana prima di un nuovo abbassamento delle temperature nei giorni successivi. Ma di questo ne riparleremo