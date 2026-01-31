Manuel Ricciardi sceglie Instagram per salutare Cosenza ed il Cosenza. L’esterno d’attacco è da oggi un nuovo calciatore della Juve Stabia.

Il saluto di Ricciardi

Cosenza, non posso che dirti grazie.

Grazie per tutto quello che mi hai dato, per avermi fatto sentire a casa fin dal primo giorno. Questo anno e mezzo è stato un viaggio fatto di emozioni vere, momenti indimenticabili e legami che porterò per sempre nel cuore.

Spero di aver lasciato un bel ricordo, così come questa città e questa maglia lo hanno lasciato a me. Cosenza merita palcoscenici importanti e sono certo che tornerete presto nella categoria che vi spetta.

Un grazie speciale ai miei compagni per il supporto, per le risate, per avermi sempre regalato un sorriso anche nei momenti più difficili. Vi auguro il meglio, davvero.