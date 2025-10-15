E’ iniziata ieri a Fuscaldo l’operazione Sorrento. I rossoblù preparano sul Tirreno la trasferta di sabato prossimo a Potenza, campo interno designato per le gare dei rossoneri.

Più scelta per Buscè

La buona notizia per Buscè è che, con il recupero di tutti gli infortunati, eccetto il lungodegente Kourfalidis, c’è assolutamente più scelta nei ruoli. In difesa, nella zona centrale la situazione sembra chiara, detto ieri della situazione di Dalle Mura. Sui terzini è gara aperta. A sinistra sarà ballottaggio aperto ogni gara tra D’Orazio e Ferrara. Dall’altra parte invece, sembra abbastanza difficile poter rinunciare a Cimino che finora non ha giocato gare trascendentali, ma quanto meno mostra più garanzie in difesa sia di Ricciardi, che dello stesso Arioli che viene considerato ormai un’alternativa nel ruolo. A centrocampo il trio Kouan-Langella-Garritano, ha giocato consecutivamente ben 5 partite. Ora, con il rientro di Contiliano, Buscè potrà contare su un titolare in più visto che l’ex Spal può sostituire sia Kouan che Garritano e considerando che Begheldo, altra alternativa, ha patito più di un problema fisico. Più difficile la sostituzione di Langella visto che Contiero non ha ancora avuto occasione di accumulare minutaggio anche per l’infortunio muscolare che lo ha tenuto bloccato fino alla fine di settembre. In attacco con l'arrivo e la messa in forma di Beretta, ci sarà modo anche per Mazzocchi di rifiatare o di poter eventualmente giocare anche più spostato sull’esterno come fatto in passato. Ruolo nel quale per il momento si stanno alternando Florenzi, Cannavò e Ricciardi.