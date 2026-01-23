Lo snodo del “Massimino” può essere considerato decisivo per il futuro prossimo del Cosenza Calcio, anche per quel che riguarda il calciomercato.

Si attende Catania

L’idea del ds Domenico Roma era inizialmente quella di prendere almeno tre calciatori (due difensori centrali ed un portiere), ma intanto c’è da dire che per quel che riguarda il ruolo di estremo difensore, è scemato l’interesse del Cosenza per il portiere del Trapani, Cesare Galeotti. La società è intenzionata ad andare avanti con Vettorel titolare e Pompei vice. Per quel che riguarda i difensori centrali, dovrebbe sicuramente arrivare un altro elemento, considerando che anche numericamente oggi il Cosenza ne ha in rosa solo due, Dametto e Caporale.

Detto che su Cargnelutti del Crotone ha avuto la meglio il Catania, resta in piede l’interesse per il giovane Sapola del Siracusa, ma di proprietà del Pisa. Comunque sia l’impressione è che, arriverà appena possibile un centrale giovane. La gara del “Massimino” potrebbe in qualche modo essere decisiva per l’arrivo anche dell’altro difensore più esperto, quello che è stato Dalla Mura fino alla cessione, ovvero una valida alternativa alla coppia dei due titolari.