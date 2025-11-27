Giorni intensi in casa Cosenza. La società rossoblù pensa al futuro e dopo aver messo nero su bianco il rinnovo del contratto di Alessandro Caporale, oggi dovrebbe toccare a Manuel Ricciardi. L’esterno dovrebbe ratificare l’accordo che ha trovato nei giorni scorsi per prolungare l’accordo con la società di Via Conforti fino al 2027, con opzione per un’altra stagione.

Estate lontana

Sembra davvero lontanissima l’estate da separato in casa che ha vissuto Ricciardi a Cosenza. L’esterno ha sperato di andar via fino all’ultimo giorno di calciomercato. Ma nel momento in cui le trattative intavolate non sono andate in porto, è diventato il valore aggiunto per Buscè e per la squadra. Ad oggi è, insieme a Mazzocchi, il capocannoniere della squadra con 6 gol fatti e, senza dubbio, uno dei migliori dell’intero campionato. Il prolungamento di contratto è la classica ciliegina sulla torta per il classe 1990.