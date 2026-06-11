Il club rossoblù deve indicare un impianto in vista della domanda per la Serie C. La richiesta, secondo Messina Sportiva, è arrivata al Comune di Messina: serviranno gli ok di Palazzo Zanca e Prefettura

Il Cosenza lavora anche sul fronte burocratico in vista dell’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Tra i passaggi necessari c’è anche quello legato all’indicazione dell’impianto di gioco, con il “San Vito-Gigi Marulla” interessato dai lavori programmati dal Comune di Cosenza, al momento non nella disponibilità della società rossoblù, che per il 16 giugno deve presentare tutta la documentazione per iscriversi al nuovo campionato.

Per questo motivo, secondo quanto riportato dal sito Messina Sportiva, la società rossoblù avrebbe chiesto ufficialmente al Comune di Messina la disponibilità dello stadio “Franco Scoglio” come campo alternativo da inserire nella documentazione necessaria per l’iscrizione.

La richiesta, sempre secondo la testata messinese, sarebbe stata confermata direttamente da Palazzo Zanca. Toccherà ora al sindaco Federico Basile e all’Amministrazione comunale valutare la domanda arrivata dalla Calabria. Non solo: sulla vicenda potrebbe essere chiamata a esprimersi anche la Prefettura, soprattutto per gli aspetti legati all’ordine pubblico. Non si tratterebbe, in ogni caso, di una scelta definitiva per le gare interne del Cosenza, ma di un passaggio prudenziale legato alla procedura di iscrizione. I club, in situazioni simili, indicano spesso uno o più campi alternativi nel caso in cui l’impianto principale non sia disponibile o non risulti utilizzabile nei tempi richiesti. Le prossime ore serviranno per capire se da Messina arriverà il via libera.