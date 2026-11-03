Per la prima volta dall'inizio del campionato, il Cosenza riesce a mettere insieme due risultati utili consecutivi. Il pareggio per 1-1 sul campo del Savoia e la vittoria per 1-0 contro l'Inter U23 rappresentano un piccolo ma significativo cambio di passo per la formazione di Federico Coppitelli, reduce da un avvio di stagione particolarmente complicato.

Un periodo che fotografa meglio di qualsiasi altra considerazione le difficoltà incontrate finora dai rossoblù. Nelle prime dieci giornate, infatti, il Cosenza aveva conquistato appena cinque punti, frutto di una vittoria, due pareggi e ben sette sconfitte. Nelle ultime due partite ne sono arrivati quattro, quasi lo stesso bottino raccolto nei precedenti dieci incontri. La prima vittoria stagionale, ottenuta in rimonta sul campo del Picerno alla nona giornata, non aveva avuto seguito. Subito dopo, infatti, era arrivata la pesante sconfitta casalinga contro il Team Altamura, che aveva nuovamente frenato i tentativi di risalita. Questa volta, invece, al punto conquistato a Torre Annunziata ha fatto seguito il successo contro i giovani nerazzurri, deciso dal colpo di testa di Dalmazzi. Due risultati che permettono al Cosenza di salire a quota nove punti e, soprattutto, di interrompere quella continua alternanza di prestazioni e risultati negativi che aveva caratterizzato i primi mesi della stagione.

Miglioramenti in difesa

I numeri evidenziano anche un miglioramento nella fase difensiva. Nelle ultime due gare il Cosenza ha subito una sola rete, quella del Savoia, riuscendo poi a mantenere la porta inviolata contro l'Inter U23. Un segnale incoraggiante per una squadra che nelle prime dieci giornate aveva incassato ben 22 gol. Naturalmente, due partite non possono bastare per considerare superata una crisi tanto profonda. La classifica resta difficile e i nove punti conquistati in dodici giornate continuano a rappresentare un bottino decisamente insufficiente per gli obiettivi di salvezza. La novità, però, è che il Cosenza sembra aver trovato una prima forma di continuità, almeno sotto il profilo dei risultati. Toccherà adesso alla squadra di Coppitelli dimostrare che non si tratta dell'ennesimo episodio isolato. La prossima trasferta contro il Monopoli sarà un banco di prova importante per capire se i rossoblù abbiano davvero imboccato una strada diversa rispetto a quella percorsa finora.