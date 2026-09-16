Il 5-2 di Giugliano è soltanto l’ultimo capitolo di una storia che, purtroppo per il Cosenza, conta diversi precedenti. Cinque gol subiti in una sola partita rappresentano sempre un campanello d’allarme, ancora di più per come è maturato il ko di ieri: i rossoblù, raggiunto il 2-2, hanno incassato altre tre reti nonostante abbiano giocato buona parte della ripresa in superiorità numerica. Limitando il confronto ai campionati di Serie B e Serie C, e considerando esclusivamente le partite nelle quali il Cosenza ha subito esattamente cinque gol, gli episodi sono numerosi.

Serie B: da Foggia alla Spal

Il primo precedente in cadetteria risale al 1947/48, con la sconfitta per 5-1 sul campo dell’Arsenaltaranto. Molto più conosciuto il 5-0 incassato a Foggia alla prima giornata della Serie B 1990/91. Era il 9 settembre 1990 e allo Zaccheria la squadra di Zdenek Zeman travolse quella rossoblù. Nel 1994/95 arrivò invece il 5-2 contro la Salernitana all’Arechi, mentre nel novembre del 1998 il Cosenza subì uno dei passivi interni più pesanti della propria storia recente: 1-5 contro il Pescara al San Vito. Bisogna poi arrivare agli ultimi anni per ritrovare altri tre episodi. Nel luglio 2020 lo Spezia vinse 5-1, nell’agosto 2021 stesso risultato a Brescia. Infine il 22 ottobre 2022 il pesantissimo 5-0 di Ferrara contro la Spal. In tutto sono quindi sette le partite di Serie B nelle quali il Cosenza ha incassato cinque reti.

Serie C: Giugliano è l’ottavo caso

Anche in terza serie non mancano precedenti lontanissimi nel tempo. Nel 1938/39 il Taranto superò il Cosenza per 5-1. Un anno più tardi arrivò invece una partita decisamente più spettacolare: Cosenza-Salernitana 4-5. Nel 1960/61, nonostante quella stagione si sarebbe poi conclusa con la promozione in Serie B, i rossoblù incassarono un netto 5-0 a Taranto. Nel 1975/76 fu invece il Barletta a imporsi per 5-1. Altro precedente pesantissimo quello del campionato 1987/88. Il Cosenza di Gianni Di Marzio, che a fine stagione avrebbe festeggiato il ritorno in Serie B, perse 5-0 a Foggia. Il 4 ottobre 2009 fu poi la Reggiana a superare il Cosenza per 5-2 in Lega Pro Prima Divisione. Gli ultimi due episodi sono recentissimi. Il 6 maggio scorso il Casarano espugnò il Marulla per 5-1 nel secondo turno dei playoff. Poco più di quattro mesi dopo, ieri, è arrivato il 5-2 di Giugliano. Considerando quindi anche C1, Lega Pro e playoff, sono otto i precedenti in terza serie.