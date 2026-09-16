Via libera all’ingresso gratuito nel capitale della società idrica, alle agevolazioni Tari e all’accordo per la strada tra ponte Calatrava e via Sprovieri

Il Consiglio comunale di Cosenza ha approvato all’unanimità l’acquisizione gratuita di una partecipazione in Sorical Spa, società impegnata nella gestione del servizio idrico regionale.

La quota assegnata al Comune corrisponde all’1,385% del capitale sociale, per 185.617 azioni e un valore indicato in 185.617 euro. La percentuale deriva dai criteri stabiliti dall’Autorità rifiuti e risorse idriche della Calabria, che ha destinato complessivamente agli enti locali il 40% del capitale della società.

Il dirigente del settore Bilancio, Marco De Rito, ha spiegato che l’operazione apre la strada al trasferimento a Sorical della gestione del servizio idrico comunale. Il percorso dovrà interessare organizzazione, ricognizione delle utenze, banche dati, lettura dei contatori e verifiche tecniche sulla rete.

Il capogruppo del Pd Francesco Alimena ha richiamato le criticità del sistema cittadino, riferendo che oltre il 66% dell’acqua immessa nella rete di Cosenza andrebbe dispersa. Ha inoltre chiesto al sindaco Franz Caruso di vigilare sui futuri costi applicati agli utenti.

Tari, quattro modifiche al regolamento

L’assemblea ha approvato anche la modifica del b con decorrenza dal primo gennaio 2026. La maggioranza ha votato a favore, mentre si sono astenuti i consiglieri di minoranza Giuseppe D’Ippolito, Michelangelo Spataro e Francesco Cito.

Il dirigente del settore Tributi, Carmelo Misiti, ha illustrato quattro interventi. Il primo introduce due nuove tariffe per i magazzini commerciali e industriali non locati, ai quali sarà applicata una riduzione di circa il 20% della base tariffaria.

La seconda modifica estende agli istituti scolastici paritari il trattamento applicato alle scuole pubbliche. Per le associazioni impegnate in attività sociali o di sostegno alle famiglie viene invece prevista l’esenzione totale dalla componente variabile della Tari, con pagamento limitato a una quota della parte fissa.

L’ultima novità riguarda il recepimento del bonus Tari collegato alle certificazioni Inps. Ai cittadini con un Isee inferiore a novemila euro è riconosciuta la riduzione prevista dalla normativa.

Sbloccata la bretella di via Reggio Calabria

Via libera unanime anche all’accordo bonario necessario per definire la procedura espropriativa relativa alla bretella di via Reggio Calabria, la strada urbana compresa tra il nuovo ponte di San Francesco e l’innesto con via Fratelli Sprovieri.

Il sindaco Franz Caruso ha annunciato che i lavori del secondo lotto dovrebbero partire entro pochi giorni. L’opera viene considerata strategica per alleggerire il traffico nella zona di via Popilia e migliorare i collegamenti con altre parti della città.

Il primo cittadino ha ricordato che il progetto nasce durante la precedente Amministrazione e prosegue secondo il principio di continuità amministrativa. L’accordo approvato consente di superare una delle questioni espropriative ancora aperte.

La Spiga e il regolamento della Polizia locale

Il Consiglio ha approvato a maggioranza l’atto di indirizzo per l’assegnazione onerosa di alcuni locali della scuola “Scipione Valentini” all’associazione La Spiga ODV, attiva dal 1994 nei settori della disabilità, del sostegno ai minori e dell’accompagnamento delle famiglie.

Approvato, sempre a maggioranza, anche il regolamento che disciplina le prestazioni a pagamento rese dalla Polizia locale su richiesta di soggetti pubblici o privati. Entrambe le deliberazioni hanno registrato due astensioni tra i consiglieri di minoranza presenti.

L’assemblea ha inoltre approvato all’unanimità l’aggiornamento del catasto comunale delle aree percorse dal fuoco.

Rinviati parcheggi, decoro urbano e accoglienza anziani

Sono stati rinviati tre punti. Il primo riguarda la dichiarazione di pubblico interesse della proposta privata per la gestione in concessione delle strisce blu e dei parcheggi in struttura. Il secondo è dedicato al servizio integrato di Decoro urbano.

Rinviata anche l’approvazione del nuovo regolamento dei punti di accoglienza sociale per gli anziani. Il presidente della commissione Welfare Giuseppe Ciacco ha spiegato che nella prossima settimana è prevista l’ultima disamina del testo, insieme alla presentazione degli emendamenti.

Il Consiglio ha inoltre preso atto del reintegro di Roberto Sacco, dopo la cessazione della causa di sospensione dalla carica. Si conclude così la sostituzione temporanea da parte di Gaetana Corato. L’aula ha successivamente aggiornato la composizione dei gruppi consiliari.

Il ricordo di Rosetta Calvano

La seduta si è aperta con la commemorazione di Rosetta Calvano, madre del sindaco Franz Caruso, scomparsa il 5 settembre. Il presidente Giuseppe Mazzuca ne ha ricordato il ruolo di madre e insegnante, sottolineandone la dedizione alla famiglia e agli alunni più fragili.

Caruso ha ringraziato il Consiglio, i dipendenti comunali, i dirigenti e la Polizia municipale per la vicinanza ricevuta. L’aula ha osservato un minuto di raccoglimento anche per Giuseppe Cestino, Carmina Capalbo, Teresa Di Diego e l’ex consigliere comunale Filippo Bosa.