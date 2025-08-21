In Via Conforti si vuole fare chiarezza su quello che è successo domenica scorsa a Monopoli e capire se ci sono altre responsabilità

Il mancato lutto per la morte di Padre Fedele di domenica scorsa a Monopoli, continua a tenere banco in casa Cosenza. Dopo due giorni di sospensione, è rientrato da oggi al lavoro il team manager Francesco Perna, individuato dalla società come principale responsabile.

I fatti

Dopo la morte di Padre Fedele Bisceglia avvenuta il 13 agosto, il Cosenza ha chiesto ed ottenuto dalla Lega di Serie C, di poter scendere in campo con il lutto al braccio nella partita di Coppa Italia contro il Monopoli di domenica scorsa. I rossoblù però non lo hanno fatto, a quanto pare, per una dimenticanza del team manager.

Guarascio infuriato

La cosa non è passata inosservata e due giorni fa, Francesco Perna è stato convocato in sede per provare a capire cosa sia successo. Dopo la riunione è arrivata la decisione di sospenderlo per due giorni. Ma l’episodio ha mandato su tutte le furie il Presidente Guarascio che ha ordinato un’indagine interna nel club, per capire se, oltre a Perna, vi siano altre responsabilità per i fatti di domenica.