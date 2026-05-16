La stagione è finita, ma in casa Cosenza il futuro resta ancora sospeso. Prima ancora di parlare di mercato, di nuovo allenatore e di programmi tecnici, c’è un nodo societario che continua a tenere tutto fermo. E in questo immobilismo rientra anche la situazione dei calciatori con il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno, per i quali, al momento, non risultano essere stati avviati discorsi concreti per il rinnovo.

Sono diversi i rossoblù destinati ad andare a scadenza. Nell’elenco figurano i difensori Andrea Moretti e Tommaso D’Orazio, i centrocampisti Christos Kourfalidis e Luca Garritano e gli attaccanti Alessandro Arioli, Jaime Baez e Giacomo Beretta. Profili differenti per età, rendimento, peso nello spogliatoio e prospettive, ma accomunati oggi dallo stesso scenario: senza un’accelerazione sul piano societario e tecnico, la loro permanenza a Cosenza appare sempre meno probabile.

Il problema è soprattutto di tempistica. A metà maggio, con la stagione già archiviata e con il 30 giugno che si avvicina, chi è in scadenza inizia inevitabilmente a guardarsi intorno. Senza una società nelle condizioni di programmare, senza un progetto tecnico definito e senza interlocuzioni avviate, diventa complicato immaginare margini larghi per trattenere chi, tra poche settimane, sarà libero di scegliere un’altra destinazione.

Per questo il rischio concreto è che il Cosenza perda diversi elementi a parametro zero. Alcuni potrebbero comunque non rientrare nei piani del prossimo ciclo, altri avrebbero potuto rappresentare valutazioni da fare con maggiore attenzione. . La sensazione, dunque, è che per molti dei calciatori in scadenza l’avventura in rossoblù sia ormai vicina ai titoli di coda. Senza segnali rapidi, il loro addio al Cosenza diventerà più di una semplice ipotesi.