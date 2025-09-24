E’ il giorno di Cosenza-Giugliano. Le due squadre, per la 6^ giornata di campionato, si sfideranno per la prima volta nella storia. Appuntamento alle ore 18,30 al “San Vito – Marulla”.

Le scelte (obbligate) di Buscè

In casa Cosenza, Buscè è con gli uomini contati. Almeno per quel che riguarda la formazione iniziale, dovrebbero esserci ampie conferme per l’11 visto al “Pinto” di Caserta. Una squadra che di per sè, aveva già cambiato un solo uomo dalla formazione che aveva giocato la partita contro il Catania. La speranza di Buscè è quello di avere qualcuno degli infortunati (Ferrara, Begheldo, Contiliano, Contiero) da poter portare in panchina per avere qualche cambio in più. Alle 11,00, con le convocazioni, se ne saprà di più. L’unico che potrebbe aspirare ad una maglia da titolare è Cannavò (nella foto). L’ex Vis Pesaro potrebbe essere preferito a Ricciardi che, dopo il rientro in squadra di fine mercato, ha praticamente sempre giocato. Ma occhio ad un’altra soluzione, con l’ex Avellino che scalerebbe sulla linea dei terzini al posto di Cimino e Cannavò che ne prenderebbe il posto in prima linea. Per il resto Vettorel in porta, coppia centrale confermata con Dametto e Caporale, a sinistra stringerà i denti D’Orazio. A centrocampo Kouan, Langella e Garritano. Florenzi e Mazzocchi in prima linea. Per il ruolo di terzino destro e terzo attaccante, come detto, sono in 3 per due posti.