Il Football Video Support ha fatto il suo esordio ieri nella prima gara della stagione di Serie C tra Livorno e Ternana

Il campionato di Serie C 2025/26 si è aperto ieri sera allo stadio “Picchi” di Livorno, dove i locali hanno battuto per 1-0 la Ternana. Ma al di là degli aspetti tecnici, ieri è andato in scena, il primo utilizzo ufficiale del Football Video Support (FVS), la nuova tecnologia voluta dalla FIFA e concessa in via sperimentale alla Lega Pro.

La chiamata di Liverani

Il battesimo è arrivato al 29’, quando Fabio Liverani, tecnico degli umbri, ha chiesto il controllo video per un intervento del centrocampista amaranto Mawete ai danni di Fabio Tito. Dopo la revisione, il direttore di gara Gianquinto di Parma ha confermato la propria decisione limitandosi al cartellino giallo: la chiamata della Ternana, dunque, è andata persa.

Come funzional l’FVS

Il regolamento del FVS è semplice: ogni allenatore ha a disposizione due “challenge” a partita per chiedere la revisione di episodi controversi. Se l’arbitro modifica la decisione, la chiamata resta al tecnico; in caso contrario viene consumata. Una formula che, se darà buoni frutti, potrebbe presto allargarsi anche alle categorie superiori.

Curiosità anche per il Cosenza

Il Cosenza, inserito nel Girone C, osserverà con attenzione l’evoluzione di questo nuovo strumento. Per i rossoblù di mister Buscè l’esordio in campionato è fissato per domenica sera al “Veneziani” di Monopoli, dove andrà in scena la 1^ giornata. Un debutto importante anche per la curiosità legata a un calcio che cambia e che guarda sempre di più alla tecnologia.