La Salernitana ha messo gli occhi su Alessandro Caporale, difensore del Cosenza, tra i protagonisti dell'ultima stagione di Serie C. il suo è uno dei nomi individuati dal club granata in vista del prossimo campionato. Serse Cosmi, confermato sulla panchina dei granata, ha indicato proprio il calciatore dei Lupi come profilo ideale per il ruolo di braccetto mancino nel sistema di gioco che dovrebbe ruotare attorno al 3-4-1-2. L'esperto tecnico apprezza le caratteristiche del difensore rossoblù, autore di una stagione di buon livello culminata però con il pesante tonfo casalingo dei playoff.

Nell'ultimo campionato Caporale ha collezionato 35 presenze in Serie C, alle quali si aggiungono una gara nei playoff e una in Coppa Italia. Il difensore ha inoltre contribuito alla fase offensiva con un gol realizzato contro il Latina e tre assist serviti nelle sfide contro Cerignola, Potenza e ancora Latina.

Numeri che confermano il rendimento di uno degli elementi più affidabili della formazione guidata da Antonio Buscè. L'allenatore, reduce dall'esperienza in rossoblù, è destinato come noto a iniziare una nuova avventura sulla panchina del Pescara.

Cosenza, la Salernitana su Caporale

Secondo le prime indiscrezioni, la Salernitana avrebbe già manifestato il proprio interesse alla proprietà del Cosenza. Al momento, tuttavia, il club silano non ha ancora definito il nuovo assetto tecnico e dirigenziale, essendo ancora senza allenatore e direttore sportivo. La vacatio si inserisce nel desolante quadro di naufragio dell’interruzione della contrattazione per la cessione del club con l’imprenditore Vincenzo Rota.

La posizione del Cosenza resta comunque chiara. Caporale è legato ai rossoblù da un contratto valido fino al 2027, con un'ulteriore opzione a favore della società per prolungare il rapporto. Per questo motivo il presidente Eugenio Guarascio, in caso di trattativa concreta, chiederà un indennizzo economico per lasciare partire uno dei difensori più continui dell'ultima stagione.