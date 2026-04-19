Stasera, con tutte le partite in contemporanea alle 20,30, il Cosenza ospiterà il Trpaani per la 37^ giornata di campionato. In palio 3 punti di vitale importanza, sia per i padroni di casa, alla ricerca del 3° posto, sia per i granata, che di punti ne hanno 23, visti i 25 di penalizzazione, e che per non retrocedere devono soltanto vincere e sperare.

La probabile formazione del Cosenza

Tra le fila dei lupi mancherà certamente Florenzi, appiedato dal Giudice Sportivo per somma d’ammonizioni. Nell’ormai solito 4-3-3 di mister Antonio Buscè, davanti a Pompei, agiranno i soliti Ciotti e Caporale sulle fasce, con Moretti e Dametto in mezzo. A centrocampo chiavi in mano a Langella. Contiliano sembra ormai il padrone del posto sul centrosinistra, mentre dall’altra parte dovrebbe toccare al rientrante Palmieri, pronto a giocare dal 1’ dopo la squalifica. In attacco, l’unico sicuro del posto è Beretta. Ai suoi lati sono in 3 per due maglie: Emmausso, Baez e Cannavò.