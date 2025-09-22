Il tecnico rossoblù sarà costretto a confermare anche mercoledì col Giuliano quasi certamente la squadra che ha giocato sabato a Caserta, vista la rosa corta e gli infortuni

Nemmeno il tempo di rifiatare che per il Cosenza è già il momento di pensare al prossimo impegno. I rossoblù mercoledì sfideranno al “San Vito – Marulla” il Giugliano per la 6^ giornata di campionato. Mentre poi domenica saranno di scena a Siracusa per la 7^.

Poche alternative

Guai a sottovalutare la gara contro i campani, che sulla carta potrebbe sembrare alla portata di Mazzocchi e compagni. Ma al di là del valore dell’avversario, quello che preoccupa di più è che i titolari designati, dovranno praticamente tutti quanti stringere i denti. La rosa del Cosenza è già corta di per se. Se non arriveranno aiuti dal mercato (difficile nonostante la speranza di Buscè di avere subito l’attaccante Beretta) e considerando anche gli infortuni dei vari Contiliano, Ferrara, Contiero ed il lungodegente Kourfalidis, anche mercoledì è alta la probabilità che si rivedranno dall’inizio gli stessi undici, sempre che almeno uno dei primi tre non recuperi. Buscè, ad oggi, al netto degli indisponibili, ha 14 calciatori con esperienza in Serie C: Vettorel, Cimino, D’Orazio, Caporale, Dametto, Garritano, Ricciardi, Kouan, Florenzi, Langella, Mazzocchi, Dalle Mura, Cannavò ed Arioli. A loro vanno aggiunti i giovani: Pompei, Barone, Ragone, Achour, Novello e Rocco.